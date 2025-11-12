Wie eine "Ente" die Logistik in Lagerhallen effizienter machen kann

Unternehmen kennen die genauen Transportrouten innerhalb ihrer Hallen oft nicht (Symbolbild).

Die „Duck Box“ von Fraunhofer Austria erfasst Materialflüsse in Lagerhallen und hilft dabei, diese zu optimieren.

„In der Logistik geht es darum, die richtige Ware in der richtigen Qualität am richtigen Ort zu haben“, erklärt Christoph Ecker. Der Wirtschaftsingenieur leitet den Geschäftsbereich Logistik und Supply Chain Management bei Fraunhofer Austria. Hinter einer gut funktionierenden Lagerlogistik stehen komplexe Abläufe, die ohne Datenanalyse kaum zu überblicken sind. Fraunhofer Austria hat daher ein Tracking-System entwickelt, das Materialflüsse im Detail erfasst. Die Daten, die die sogenannte „Duck Box“ aufzeichnet, werden vom Forschungsinstitut dann ausgewertet, um die Effizienz im Lager steigern zu können.

Ortung und Beladungsmessung Der Materialtransport innerhalb eines Betriebs sei häufig eine „Black Box“, meint Ecker – man wisse häufig nicht genau, was dabei eigentlich passiere. Nur wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jede Bewegung eines Produkts händisch, d. h. mit einem Barcode-Scanner, aufzeichnen, gebe es Daten zum Materialfluss. Doch aufgrund von Zeitdruck oder anderen Einschränkungen sind diese Daten häufig lückenhaft oder gar nicht vorhanden, sagt der Wirtschaftsingenieur. Abhilfe schafft das Tracking-System seines Teams: „Die Duck Box wird magnetisch z. B. an die Gabel eines Gabelstaplers montiert. Die Ortungstechnologie misst, wie sich der Stapler durchs Lager bewegt, ein Ultraschallsensor, ob sich etwas auf der Gabel befindet“, erläutert Ecker. So entstehen tausende Datensätze zu Routen, Auslastung, Engstellen und Wartezeiten. Duck Box aus dem 3D-Drucker Die Hardware der Duck Box wird bei Fraunhofer Austria zusammengebaut, die Kunststoffhülle dafür im 3D-Drucker gefertigt. Wenn nötig, kann deren Form auch verändert werden, beispielsweise für sehr spezifische Gabelstaplermodelle.

Die "Duck Box" wird magnetisch am Gabelstapler befestigt. © © Fraunhofer Austria

Zur Ortung via LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) sind zusätzlich sogenannte Repeater nötig. Je nach Größe der Lagerhalle werden 25 bis 40 Stück davon an den sogenannten Quellen und Senken eines Materialflusses, d. h. Ursprungs- und Ablade-Orte, montiert. ➤ Mehr lesen: Sensorbox aus Österreich steigert Wirtschaftlichkeit von KMU Akkubetriebenes System Für Betriebe, die sogenannte Routenzüge nutzen, also Schlepper mit mehreren Anhängern für Transportgut, hat Fraunhofer Austria eine eigene Variante der Duck Box entwickelt. Der „Ducker Train“ enthält zusätzliche Tags am Zugfahrzeug sowie Stationen zur Erfassung der Beladung. Das gesamte System der Duck Box und auch des Ducker Trains ist akkubetrieben, denn in Lagerhallen gebe es selten Steckdosen, erzählt Ecker. Über einen Zeitraum von 2 bis 3 Wochen zeichnen Duck Box bzw. Ducker Train dann durchgängig Bewegungen auf und übertragen sie drahtlos. Ecker und sein Team bei Fraunhofer Austria werten diese Daten dann nach Bedürfnissen der jeweiligen Unternehmen aus. Er zählt typische Überlegungen der Betriebe auf: „Ist der Gabelstapler die richtige Technologie? Würde sich Automatisierung rechnen? Sind die Regale falsch angeordnet? Kann man das Layout des Lagers optimieren?“ Datenanalyse hilft Leerfahrten vermeiden „Wir haben ein Analysedashboard entwickelt, das ist standardisiert, es enthält ein sogenanntes Transportintensitätsdiagramm“, erläutert Ecker. „Auf der X-Achse sieht man die Anzahl der Fahrten, auf der Y-Achse, wie weit gefahren wurde.“ Daraus lassen sich dann auch Vergleiche zwischen Wochentagen oder Früh- bzw. Spätschichten im Betrieb anstellen. Wenn Fahrten sehr häufig und über sehr weite Strecken erfolgten, müsse man optimieren, so der Wirtschaftsingenieur. Eine mögliche Lösung wäre, den Ursprungspunkt eines Produkts in der Lagerhalle näher an sein Ziel zu verlegen. Die Auswertungen des Ultraschallsensors geben Aufschluss über die Anzahl der Leerfahrten. „Ziel ist natürlich, dass der Gabelstapler möglichst viele wertschöpfende Fahrten durchführt“, sagt Ecker. Wenn nötig, könne ein Staplerleitsystem die Auslastung verbessern. Sicherheit des Personals erhöhen Das Dashboard der Duck Box bietet auch eine grafische Auswertung: „Ähnlich wie eine Route auf Google Maps angezeigt wird, wird auf einer Karte aufgezeichnet, wie sich ein Stapler durchs Lager bewegt“, sagt Ecker. Darauf könne man z. B. stark befahrene Kreuzungen identifizieren und durch Anpassungen das Kollisionsrisiko verringern. „Das ist gefährlich, denn die Stapler sind meistens recht schnell unterwegs“, betont der Wirtschaftsingenieur.

Christoph Ecker leitet den Geschäftsbereich Logistik und Supply Chain Management bei Fraunhofer Austria. © Studio NEXT