„Hörendes” Auto soll Verkehr sicherer machen

Kameras und LiDAR fungieren bereits als „Augen“ für autonome und konventionelle Autos. Jetzt soll auch das Hören hinzukommen.

Das Fraunhofer Institut for Digital Media Technology (IDMT) in Oldenburg will das mit seinem „Hearing Car“ erreichen. Der Prototyp soll nächste Woche auf der internationalen Messe IAA Mobility in München vorgestellt werden.

➤ Mehr lesen: Kamera versus Lidar: Tesla kracht durch eine Fake-Wand

Um die Ecke hören

„Außengeräusche wahrzunehmen und richtig einzuordnen ist ein wesentlicher Teil davon, das gesamte Verkehrsgeschehen aufmerksam zu verfolgen. Schließlich gehen vielen Situationen auf der Straße akustische Signale voraus“, sagt Projektleiter Moritz Brandes in einer Aussendung. Beispiele dafür seien etwa Rettungssirenen oder das Geschrei spielender Kinder.

Bei optischen Signalen ist eine klare Sichtlinie nötig. Akustische Sensoren dagegen können auch das wahrnehmen, was auf vollen Straßen oder um die Ecke passiert. Diese Fähigkeit ist bei autonomen Fahrzeugen besonders wichtig.

Testfahrt nach Schweden

Die Sensoren sind wetterfest und so platziert, dass sie auch auf der Autobahn brauchbare Tonaufnahmen anfertigen. Die Algorithmen des Fraunhofer IDMT analysieren diese und können dann z.B. den Fahrer oder die Fahrerin auf Gefahren aufmerksam machen.