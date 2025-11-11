Ohne Batterie: Intelligenter Sticker erkennt Vitamin-Mangel

Der Sensor misst den Vitamin-C-Spiegel ohne Blutabnahme. In Zukunft könnte er in Gebieten mit hoher Mangelernährung zum Einsatz kommen.

Ausfallende Zähne, Muskelschwund, Fieber, und schließlich Tod durch Herzschwäche – die Symptome von anhaltendem Vitamin-C-Mangel sind grausig. Viele denken bei dieser als Skorbut bekannten Erkrankung wohl an die Seefahrer vergangener Jahrhunderte. Doch bei mangelernährten Menschen ist sie auch heute noch ein Problem.

Vitamin-C-Mangel wird üblicherweise durch Blutabnahme und Analyse im Labor nachgewiesen. Weil das vergleichsweise umständlich und teuer ist, hat sich ein Forschungsteam der University of San Diego eine neue Methode überlegt. Anfang der Woche wurde ihr neuartiger elektronischer Sensor in Form eines Stickers in der Fachzeitschrift Biosensors and Bioelectronics veröffentlicht.

Strom aus Fingerspitzen-Schweiß

Auf der transparenten, flexiblen Klebefläche des Stickers befinden sich mehre gedruckte elektronische Komponenten: Ein poröses Hydrogel-Pad sammelt den Schweiß von den Fingerspitzen eines Patienten. Denn Fingerspitzen produzieren mehr Schweiß als die meisten anderen Körperstellen, selbst ohne körperliche Anstrengung. Deshalb eignen sie sich besonders gut als Energiequelle für die Biotreibstoffzelle, betonen die Forscherinnen und Forscher.

Die Pads wandelt Chemikalien aus dem Schweiß in Elektrizität um. Damit wird wiederum die wenige Zentimeter große Platine und der eigentliche Vitamin-C-Sensor betrieben. Die Platine liest die Signale des Sensors aus und kann sie mit Bluetooth Low Energy z. B. an einen nahegelegenen Computer übertragen.

Sticker auf Plastikbecher

Das System ist für den einmaligen Gebrauch gedacht, weshalb die Forscherinnen und Forscher ihren Prototypen auf einen Plastikbecher klebten. „Indem man Alltagsobjekte wie Becher oder Flaschen in smarte Sensoren verwandelt, können Menschen Echtzeit-Erkenntnisse über Gesundheit und Wohlbefinden bekommen, ohne irgendwas an ihrer täglichen Routine zu ändern“, sagt Patrick Mercier von der University of San Diego in einer Aussendung.