Schweißsensoren und KI-Assistenten: Die Zukunft der Gesundheitsvorsorge

Der US-Amerikaner Bryan Johnson ist der wohl bestuntersuchte Mensch der Welt. Nicht etwa, weil er schwer krank ist. Der Multimillionär will vielmehr nie mehr krank werden. Sein Ziel ist nämlich, so lange wie möglich zu leben. Um das zu erreichen, zeichnet er so viele Körperdaten wie möglich auf. Ein sogenanntes Whoop-Band um sein Handgelenk misst Herz- und Atemfrequenz sowie die Sauerstoffsättigung seines Blutes. Ein Sensorring am Finger analysiert die Schlafqualität, ein Ring am Penis erkennt, wie viele Erektionen der 47-Jährige in der Nacht hat. Regelmäßig lässt sich der Unternehmer Blut, Urin, Stuhl und Speichel untersuchen, um sich anbahnende Krankheiten möglichst schnell zu entdecken und der natürlichen Alterung entgegenzuwirken. Körperfettmessungen und regelmäßige Ganzkörper-MRTs gehören für Johnson zur Routine. Alle 2 Wochen lässt er in der Röhre sein gesamtes Inneres auf Krebs und andere Krankheiten scannen.

So extrem wie Johnson muss man bei der eigenen Gesundheitsvorsorge nicht vorgehen. Er zeigt allerdings, wohin die Reise geht. Durch Smartwatches, Sportarmbänder oder allein mit dem Smartphone werden heute bereits massenhaft Gesundheitsdaten aufgezeichnet. Durch Künstliche Intelligenz kann man diesen Datenberg auswerten und so die Vorzeichen einer Erkrankung erkennen.

Mehr Daten notwendig

Dafür braucht es aber immer mehr Sensoren und immer mehr Datenmaterial. Während die meisten Smartwatches heute zwar bereits Puls und Sauerstoffsättigung aufzeichnen können, gibt es mittlerweile auch solche, die den Blutdruck erfassen können. Die Hersteller sind allerdings noch vorsichtig und warnen davor, herkömmliche Diagnosemethoden durch diese Messgeräte zu ersetzen. Die Daten würden lediglich als Referenz dienen.

Auf lange Sicht dürfte sich die Technik aber so weit weiterentwickeln, dass Blutdruckmessen über die Smartwatch ohne Probleme möglich ist. Seit Jahren wird daran geforscht, wie man mit den Geräten am Handgelenk den Blutzuckerwert bestimmen könnte. Die Hoffnung vieler Diabetes-Patienten: Endlich messen ohne Stich – weder in den Finger, um dort einen Tropfen Blut zu entnehmen, noch in den Oberarm, wo ein CGM-Sensor den kontinuierlichen Glukosewert in der zwischenzellulären Flüssigkeit misst.