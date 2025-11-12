Es kann zu sehr peinlichen Situationen führen, wenn man sich beispielsweise private Sprachnachrichten mithilfe eines Kopfhörers anhört, und sich das iPhone plötzlich mit einem anderen Bluetooth-Lautsprecher verbindet. Oder ein anderes Beispiel: Man ist mit der Familie auf dem Weg in den Urlaub und die Kinder hören auf ihren Kopfhörern Musik. Durch die automatische Verbindung des Kopfhörers mit dem Auto-Lautsprecher wird die Musik dann aber laut im Auto abgespielt.

Dieses Problem gehört mit iOS 26 aber der Vergangenheit an. Durch das Update ist eine eher unbekannte Einstellung verfügbar, die das nervige Kopfhörer-Problem löst, berichtet 9to5Mac.

➤ Mehr lesen: iOS 26: Das ändert sich bei Screenshots auf iPhones

Wie man das Kopfhörer-Problem löst

Mit iOS 26 ist dieses Problem endlich lösbar. Apple hat dafür eine neue Option in den Einstellungen eingeführt: