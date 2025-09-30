Apple veröffentlicht erstes Update für iOS 26

Am Montagabend hat Apple nun das erste Update für das neue iPhone-Betriebssystem zum Download bereitgestellt. Mit iOS 26.0.1 werden in erster Linie diese Fehler korrigiert. Beispielsweise kam es bei manchen iPhone-Nutzern zu Verbindungsproblemen.

Auch wenn das neue iOS 26 als Beta-Version bereits seit Juni breitflächig getestet wurde, zeigen sich einige Bugs dann doch erst im tatsächlichen Alltagseinsatz. So sind in den vergangenen Wochen einige Fehler unter anderem bei der Kamera, beim WLAN und Bluetooth aufgetreten.

Die korrigierten Fehler

Manche Modelle des iPhone 17, iPhone Air und iPhone 17 Pro (Max) hatten mit Aussetzern beim WLAN und Bluetooth zu kämpfen. Bei manchen Geräten tragen außerdem Probleme mit der Kompatibilität mit den jeweiligen Mobilfunkanbietern auf.

Behoben wurde auch ein Fehler der Kamera, der in entsprechenden Lichtsituationen eigenartige Artefakte anzeigte. Ebenso wurden Darstellungsfehler bei der Benutzeroberfläche adressiert. So gab es Berichte, dass bei einigen Nutzern die App-Icons leer blieben, nachdem sie einen bestimmten Farbfilter angewandt hatten.

Auch Sicherheitslücken gestopft

Mit dem Update auf iOS 26.0.1 erhalten die iPhone keine neuen Funktionen. Es werden jedoch auch Sicherheitslücken gestopft, weshalb Apple allen iPhone-Nutzerinnen und -Nutzern empfiehlt, das Update rasch einzuspielen.

Neben der Aktualisierung für die iPhones hat Apple auch entsprechende Updates für die iPads, Mac-Computer und die Apple Watch veröffentlicht. Auch auf diesen Geräten sollte man das Update wenn möglich bald herunterladen und installieren.

