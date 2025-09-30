Wenn ihr die Kurzbefehle-App am iPhone ignoriert, verpasst ihr etwas

Viele iPhone-User ignorieren die Kurzbefehle-App, weil sie nicht wissen, was man damit anfangen soll. Ein Fehler, finden wir!

Kurzbefehle gibt es auf allen Apple-Geräten. Die meisten User wissen aber gar nicht, wofür die App mit den 2 übereinander liegenden Rauten eigentlich gut sein soll und ignorieren sie deshalb. Doch mit ihr lassen sich spannende Dinge anstellen. Die Palette der Möglichkeiten ist ziemlich groß: Von schnell heruntergeladenen Kommandos über selbsterstellte Mini-Programme bis hin zu umfassenden Alltags-Automatisierungen, die besonders geschickte User damit auf den Weg bringen. ➤ Mehr lesen: iOS 26 ist da: Diese neuen iPhone-Funktionen solltet ihr euch ansehen Selbst fürs iPhone programmieren Grundsätzlich ermöglicht dir die App Visual Scripting, sie ist also eine Art Mini-Programmierhilfe. Damit kannst du Vorgänge am iPhone automatisieren und neue, personalisierte Funktionen fürs Smartphone erstellen. Die futurezone zeigt dir in einer kleinen Einführung, was du damit machen kannst - viel Spaß beim Ausprobieren!

3 verschiedene Kategorien gibt es im Hauptmenü (Balken unten): In der Mediathek werden die eigenen Kurzbefehle aufgelistet. Unter Automation kann man einzelne Kurzbefehle automatisch bei bestimmten Aktionen oder zu gewissen Zeiten abspielen lassen. In der Galerie kann man Kurzbefehle entdecken, die Apple vorschlägt. © futurezone

Zum Herunterladen: Der Ultra-Batteriesparmodus Beginnen wir mit dem einfachsten Beispiel: Es gibt bereits etliche fertige Kurzbefehle oder Shortcuts, wie sie auf Englisch heißen, die man sich im Nu aufs iPhone holen kann. Eine sehr beliebte Funktion ist etwa eine extreme Batteriesparfunktion namens Super-Low Battery Mode, die deinem iPhone hilft, auch bei sehr geringem Akkustand noch ein paar Stunden durchzuhalten. Dieser Kurzbefehl wurde von jemandem entwickelt, der die Funktion zum Download anbietet. Man muss also nichts weiter tun, als ihn herunterzuladen. Dann geht man in die App Kurzbefehle und kann die Funktion bei Bedarf aktivieren - oder man legt sich den Button dafür auf den Home-Bildschirm. Aber dazu später mehr! ➤ Hier geht es zum Download von Super-Low Battery Mode Zum Herunterladen: Erste Hilfe für nasse iPhones Ein weiterer Kurzbefehl-Klassiker ist Water Eject, der eine Art Erste-Hilfe-Programm fürs iPhone ist. Es handelt sich dabei um eine spezielle Funktion, die die Lautsprecher eines nassen iPhones durch das Abspielen bestimmter Töne von Wasser befreien soll. Auch diesen Shortcut kannst du dir einfach aufs iPhone laden und dann im Bedarfsfall verwenden. ➤ Hier geht es zum Download von Water Eject

Shortcuts anderswo: App-Einstellungen ins Kontrollzentrum packen Einmal heruntergeladen, kannst du einzelne Kurzbefehle auch an andere Orte im iPhone bewegen, wo du sie schnell parat hast, wenn du sie brauchst. Apple hat etwa vergangenes Jahr das Einstellungsmenü auf dem iPhone komplett überarbeitet. Leider wurde es dadurch umständlicher, wenn man etwas in den App-Einstellungen ändern will. Zum Beispiel muss man jetzt jedes Mal, wenn man den Browser-Verlauf in Safari löschen will, erst mühsam die App in einer langen Liste suchen - was Zeit und Nerven kostet. Zum Glück gibt es einen neuen Kurzbefehl des Tech-Influencers Quinn Nelson, der dich direkt über einen Button im Kontrollzentrum ins Einstellungsmenü jeder gerade geöffneten App schickt. Dazu muss man zuerst den Kurzbefehl App Settings installieren. Im nächsten Schritt öffnet man das Kontrollzentrum (von der rechten Ecke nach unten wischen) und hält die Schaltfläche so lange gedrückt, bis die Symbole zu blinken anfangen. Dann geht man unten auf “Steuerelement hinzufügen” und wählt in der Kategorie Kurzbefehle “Kurzbefehl ausführen”. Schließlich klickt man auf “Auswählen” und fügt die Option “App Settings” hinzu. Ab sofort kann man immer direkt über das Kontrollzentrum in die Einstellungen einer beliebigen, gerade geöffneten App gehen.

Apropos Safari-Browserverlauf: Hierfür gibt es sogar einen eigenen Kurzbefehl rein für das Löschen. Diesen kann man sich herunterladen und dann wahlweise im Kontrollzentrum oder am Homescreen platzieren. ➤ Mehr lesen: Mit diesen Apps holst du alles aus iOS 18 heraus Selbstversuch: Apps launchen und Icons austauschen Die nächste Stufe der Kurzbefehle-Schule ist es, eigene Befehle zu erstellen. Als die Einsteigerübung schlechthin gilt das Launchen von Apps über den Startbildschirm. Manche tauschen damit die App-Icons beliebter Dienste aus - vor allem angesichts des neuen Liquid-Glass-Designs von iOS 26 vielleicht keine so schlechte Idee. Vor allem junge Frauen nutzen diesen Kurzbefehl gerne, um ihre Homescreens zu personalisieren. Um einen eigenen Kurzbefehl zu erstellen, wählt man in der Mediathek das +-Symbol im rechten oberen Eck. Im nächsten Schritt sucht im Feld “Aktionen Suchen” nach “App öffnen”. Hier klickt man auf das blaue Feld “App” und wählt aus der Liste die gewünschte aus, etwa “Kamera”. Ganz oben ist ein kleiner grauer Pfeil, der nach unten zeigt. In diesem Menü kann man den neu erstellten Shortcut “Zum Home-Bildschirm” hinzufügen. Jetzt erscheinen die Gestaltungsmöglichkeiten: Man kann einen Namen für die neue Funktion wählen und unter Bild > “Foto auswählen” das gewünschte Logo hinzufügen. Nun hat man eine Art Kopie der App mit neuem Logo erstellt und kann die Original-App vom Home-Bildschirm entfernen. Aber Achtung: Das Original sollte man nicht komplett löschen. Mit dieser Funktion kann man auch mehrere Apps gleichzeitig mit einem Button öffnen: Das kann etwa praktisch sein, wenn man zu viele Apps hat, aber Ordnerstrukturen nicht mag.

© futurezone.at

Aktionstaste: ChatGPT statt SIRI Selbsterstellte Kurzbefehle lassen sich nicht nur auf den Home-Bildschirm und ins Kontrollzentrum packen, sondern auch auf die Aktionstaste, die neuere iPhones auf der linken Seite haben. Praktisch ist das, wenn man keine Lust auf Apples Sprachassistentin Siri hat. Die KI-Assistentin hinkt anderen Tech-Firmen nämlich hinterher. Der Rückstand ist so groß, dass Apple sich bei der Präsentation heuer gar nicht mehr getraut hat, Siri überhaupt anzusprechen. Mit Kurzbefehle kann man ChatGPT als Sprachassistenten ähnlich rasch abrufbar machen wie Siri. Man platziert ChatGPT einfach auf der Aktionstaste: Dazu erstellt man einen neuen Kurzbefehl und nennt ihn z.B. “GPT Voice Mode”. Dann geht man in den iPhone-Einstellungen auf Aktionstaste > Kurzbefehle und wählt den "GPT Voice Mode" aus. Wer die Taste nicht hat, kann sich ChatGPT auch als Widget auch auf den Sperrbildschirm packen. ➤ Mehr lesen: iPhone Air ist da: Das bislang dünnste Apple-Handy

Für Geübte: Playlist auf Knopfdruck Mit Kurzbefehle kann man sich auch komplexere Anwendungen bauen und zum Beispiel Spotify-Playlists auf Knopfdruck abrufbar machen. Das könnte etwa die sein, die man täglich zum Sporteln hört und die man dann auf der Apple Watch mit einem Fingertipp starten kann. Zunächst braucht man dafür den Link zu einem Song aus der Playlist. Für den Anfang würden wir eine empfehlen, die man nicht selbst erstellt hat. Diese sollte idealerweise standardmäßig im Shuffle-Modus sein, damit die Songs nicht immer gleich abgespielt werden. Beim ersten Song der Playlist wählt man das 3-Punkte-Menü rechts aus, geht dann auf “Teilen” und kopiert den Link in die Zwischenablage. Dann öffnet man die Kurzbefehle-App und wählt das +-Symbol im rechten oberen Eck. Im Aktionsfeld sucht man nach “URL”, wählt die Option und bestätigt die Eingabe. Der erste Befehl wurde damit hinzugefügt. In diesem Textfeld fügt man den kopierten Spotify-Link ein. Dann sucht man unten nach der nächsten Aktion - “URLs öffnen”. Jetzt fügt man noch einen dritten Befehl hinzu, der als “Wiedergeben/Anhalten” aufgelistet wird. Dann muss man nochmal auf den blau hinterlegten Text klicken und “Wiedergeben” wählen.

© futurezone

Damit ist der Playlist-auf-Knopfdruck-Befehl im Grunde fertig. Dann kann man noch einen Button am Home-Bildschirm für die App erstellen - oder ihn woanders abspeichern. Wie das geht, haben wir euch bereits oben erklärt. Das Ganze kann man auch mit einer selbsterstellten Playlist machen, allerdings ist das etwas komplizierter, weil man die URL anpassen muss. Wie das funktioniert, erfährst du in diesem Video:

Theoretisch könnte man eine solche Playlist auch als täglichen Wecker nutzen, indem man das Ganze zu einer bestimmten Tageszeit täglich abspielt. Denn man kann jeden erstellten Shortcut automatisch zu einer bestimmten Tageszeit ausführen lassen. Bei Spotify funktioniert das aber leider nicht, wenn das Handy gesperrt ist. In Foren spekuliert man öfter über die Gründe dafür. Es gibt die These, dass Apple Drittanbieter wie Spotify womöglich bewusst benachteiligt - zugunsten eigener Dienste wie Apple Music. Denn früher konnte man noch einen Spotify-Wecker mit Kurzbefehle bauen, der funktioniert hat. Automatisieren: Lass dein iPhone Danke sagen Mit der App Kurbefehle kann man nicht nur eigene Mini-Programme fürs iPhone erstellen, sondern sie auch automatisieren. Etwa immer, wenn man mit dem Smartphone etwas Bestimmtes macht oder zu einer gewissen Tageszeit. Dafür gibt es im Kurbefehle-Hauptmenü unten eine eigene Option namens Automation. Zum Ausprobieren kannst du dein iPhone jedes Mal etwas sagen lassen, wenn du es an ein Ladekabel anschließt. Dazu gehst du unter Automation und dann auf das +-Symbol im rechten oberen Eck. Hier wählt man "Ladegerät" und dann "Sofort ausführen". Das bestätigt man mit "Weiter". Dann wählt man "Text sprechen" und gibt neben dem roten Lautsprecher-Symbol den gewünschten Text ein. Bestätigt wird das Ganze mit dem blauen Haken im rechten oberen Eck. Zugegeben: Diese Funktion ist zwar auf Dauer etwas nervig, aber es ist einfach und soll dir eine Vorstellung davon geben, was du mit deinem iPhone alles anstellen kannst.

© futurezone