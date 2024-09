Mit diesen Apps holst du alles aus iOS 18 heraus

Seit Anfang der Woche ist iOS 18 offiziell erhältlich. Während Apple auch in diesem Jahr keine bahnbrechende Neuerung präsentiert hat, wurde doch an einigen Schräubchen gedreht.

Widgetsmith

Wer eigene Widgets für iOS kreieren möchte, kommt kaum an Widgetsmith vorbei. Seit diese eingeführt wurden, wird die App kontinuierlich ausgebaut und verbessert, um Widgets nach eigenen Wünschen kreieren zu können. Für iOS 18 können mit der App nun auch Action Widgets erstellt werden.

Hiermit lassen sich bestimmte Aktionen direkt in den jeweiligen Widgets auf dem Sperrbildschirm, Homescreen oder Kontrollzentrum ausführen, ohne eine App extra öffnen zu müssen. Mit eigenen Icons und Text lassen sich so Knöpfe in erstellten Widgets platzieren, die unsere gewünschte Aktion direkt auslösen.

Aktionen umfassen hier beispielsweise Anrufe, Musik abspielen, eine URL öffnen oder das Ausführen eines Kurzbefehls. Widgetsmith lässt sich großteils kostenlos nutzen, Features wie interaktive Widgets oder Zusatzicons erfordern aber ein Abonnement ab 1,99 Euro pro Monat.

Widgetsmith ist kostenlos für iOS erhältlich.