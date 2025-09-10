Samsung versucht Apple mit peinlichen Tweets zu trollen

10.09.2025

Der Trash Talk unter dem Hashtag #icant zum iPhone 17 kommt nicht mal bei Samsung-Usern gut an.

Apple hat gestern bei einer großen Präsentation seine neuen iPhones vorgestellt. Die Gelegenheit hat Samsung genutzt, um gegen das iPhone 17 zu sticheln. ➤ Mehr lesen: iPhone 17 ist da: Diese 7 Sachen sind neu Statt witziger Kommentare oder Memes, gab es unter dem Hashtag #iCant Trash Talk mit ein paar Emojis zu sehen.

„Ich kann nicht glauben, dass einige Leute 5 Jahre auf den Sleep Score warten mussten“, schreibt Samsung auf X. Ebenfalls zu lesen: „Echte Innovation > Hype“, „Apple hat gerade Live-Übersetzungen angekündigt. Schnarch“ und „48MP x 3 ergibt immer noch nicht 200MP“.

Dann zitiert Samsung noch einen eigenen Post aus 2022 („Lasst uns wissen, wenn es faltbar ist“) und schreibt dazu: „Ich kann nicht glauben, dass das immer noch relevant ist.“

Keine Liebe Samsungs Trash Talk Selbst bei einigen Usern, die laut X Samsung-Geräte verwenden, kommen die Kommentare nicht gut an. „Ihr benehmt euch wie ein trotziges Schulkind, das nicht genug Aufmerksamkeit für sein mitgebrachtes Spielzeug am Pausenhof bekommen hat. Peinlich“ ist da etwa zu lesen und: „Ihr bekommt Apple einfach nicht aus eurem Kopf raus, oder?“

Ein User vergleicht Samsungs Verhalten mit dem eines Fastfood-Angestellten, der über sein Leben raunzt, statt seine Arbeit zu erledigen.

Besonders viel Ärger löste der Post zur Kamera aus. „Mehr Pixel heißt nicht bessere Bildqualität. Als ein Sensorhersteller solltet ihr das eigentlich wissen“, gehört hier noch zu den netteren Antworten. „Haltet das Maul und verbessert eure Geräte, statt Kosten einzusparen“, spricht da eine deutlichere Sprache.