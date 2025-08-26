Samsung verspottet iPhones in neuer Werbung

In dem Clip macht sich Samsung unter anderem über fehlende KI-Funktionen lustig.

Auch auf das Fehlen eines Handys mit faltbarem Display in Apples Portfolio wird angespielt. “ Von ‘kein Hemd’ zu ‘neues Hemd’ mit #GalaxyAI auf #GalaxyZFold7 ”, heißt es in der Beschreibung des Clips.

In dem Clip nutzt ein Mann ein Galaxy Z Fold7 samt Galaxy AI , um digital ein Shirt auf sein oberkörperfreies Foto zu projizieren. Sein iPhone-nutzender Freund versucht, den gleichen Effekt nachzustellen, scheitert aber daran.

Samsung nimmt in einem neuen Werbespot den Konkurrenten Apple ins Visier. Das Unternehmen spielt darin darauf an, dass iPhones bei Künstlicher Intelligenz noch Aufholbedarf haben.

Auch Google schießt gegen Apple

Tatsächlich ist Apple bei KI-Features in seinen Handys zuletzt ins Hintertreffen geraten. Samsung setzt im Hintergrund allerdings selbst auch nur weitestgehend auf Googles KI als Basis.

Google sieht sich mit seinen eigenen Handys Apple naturgemäß ebenfalls überlegen. Erst Anfang August schaltete das Unternehmen selbst eine Werbung, in der der iPhone-Konkurrent aufs Korn genommen wurde.

➤ Mehr lesen: Google verspottet Apple in neuer Werbung

Apple will Boden gut machen

Samsung und Google dürften hier jedenfalls einen wunden Punkt bei Apple treffen. Das zeigt sich schon alleine an dem Umstand, dass sich das Unternehmen derzeit stark bemüht, bei KI aufzuholen. Erst kürzlich berichtete der üblicherweise gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman, dass sich Apple in der Anfangsphase der Entwicklung einer „neuen ChatGPT-ähnlichen Suchfunktion“ befinde.

➤ Mehr lesen: ChatGPT-Konkurrent: Apple arbeitet an eigenem KI-Chatbot

Und auch im Hinblick auf Foldables tut sich etwas bei Apple. 2026 dürfte etwa ein iPhone mit faltbarem Display auf den Markt kommen. Entsprechende Hinweise kamen zuletzt ebenfalls von Gurman.

➤ Mehr lesen: Neue Details zu iPhone mit faltbarem Display durchgesickert



Die Produktion soll Anfang 2026 starten, der Marktstart dann im späteren Verlauf desselben Jahres. Wahrscheinlich ist eine Präsentation gleichzeitig mit den anderen neuen iPhones Anfang September.