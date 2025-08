Google verspottet Apple in neuer Werbung

Mit dem neuen Werbeclip von Google fühlt man sich ein wenig in eine Zeit zurückversetzt, in der die Frage "Android oder Apple" einem Glaubenskrieg gleichkam. Der Android-Hersteller nimmt in einem aktuellen Video nämlich eine nicht vorhandene iPhone-Funktion ins Visier.

Im Frühjahr 2024 hatte Apple völlig neue Siri-Features angekündigt. Die Sprachassistentin sollte mit leistungsfähigen KI-Funktionen ausgestattet werden und dadurch völlig neue Möglichkeiten erhalten. "Bald" sollte die neue Siri verfügbar sein, hieß es damals.

➤ Mehr lesen: Apple bewirbt aus Versehen Samsung-Handy

Google stichelt gegen Apple

Apple hatte allerdings den Mund zu voll genommen. Bei der Entwicklung der KI-Funktionen kam es zu groben Verzögerungen. Die neue Siri soll nun frühestens 2027 kommen. Eine Blamage für den iPhone-Hersteller, der sogar einen entsprechenden Werbespot zurückziehen musste.

Und genau in diese offene Wunde legt Google nun den Finger. In dem Werbespot, der eigentlich die kommenden Pixel-10-Smartphones ankündigt, nimmt sich der Android-Hersteller kein Blatt vor dem Mund und richtet seinem Rivalen aus:

"Wenn du ein neues Handy wegen einer Funktion kaufst, die bald kommen soll...

Aber dieses 'bald' schon ein ganzes Jahr dauert...

Dann könntest du entweder deine Vorstellung von 'bald' überdenken. Oder du wechselst einfach das Handy."