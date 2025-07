"Penis"-Plakat von Apple sorgt für Aufregung

Diese Assoziation ist aber bestimmt nicht beabsichtigt. Denn das riesige Werbeplakat stammt von der Apple-Kampagne " Shot on iPhone, Drawn on iPad ". Dabei werden iPhone-Fotos auf dem iPad mit bunten Illustrationen angereichert.

"Was ist das Erste, das euch bei diesem Bild einfällt?" - So lautet der Überschrift eines Reddit-Postings . Es ist nicht allzu weit hergeholt, wenn man auf dem Plakat auf den ersten Blick ein erigiertes männliches Geschlechtsteil sieht.

Während man aus der Ferne einen Penis samt Hoden erkennen könnte, wird aus der Nähe deutlich, dass es sich eigentlich um den Finger eines Tauchers handelt. An der Fingerspitze befindet sich zudem ein Oktopus. Die Zeichnung wurde übrigens von Spencer Gabor angefertigt.

Autofahrer irritiert

Entdeckt wurde das übergroße Plakat auf dem I-95 Freeway in Miami. Auch in Zürich und anderswo ist die Illustration zu sehen. Die Assoziation mit einem phallischen Symbol wurde aber erst durch Reddit und einen Artikel der Miami New Times erweckt.