Massiver Ausfall bei Cloudflare: Weite Teile des Internets offline

An der grundlegenden Internet-Infrastruktur gibt es derzeit einen gröberen Ausfall. An der Behebung der Probleme wird gearbeitet.

Derzeit gibt es einen größeren Ausfall bei dem US-Unternehmen Cloudflare. Zahlreiche populäre Webseiten und Online-Dienste sind daher aktuell nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Auch die futurezone ist davon betroffen. Cloudflare hat den Ausfall mittlerweile bestätigt.

Es werde an der Behebung gearbeitet, heißt es auf der Webseite des Unternehmens. Wie lange die Probleme andauern, ist derzeit noch nicht abschätzbar. Ebenso unklar ist, warum es zu dem Ausfall gekommen ist.

Laut dem letzten Update auf der Status-Website sollten bereits einige Dienste zur Normalität zurückkehren. Die Fehlerrate sei aber immer noch höher als sonst.

Was macht Cloudflare?

Wenn jemand eine Webseite im Internet besucht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Anfrage über die Server des US-Unternehmens Cloudflare geleitet wird. Cloudflare bietet Webseiten ein sogenanntes Content Delivery Network, Internetsicherheitsdienste und DNS-Dienste. Mehrere Millionen Webseiten zählen zur Kundschaft des in San Francisco beheimateten Unternehmens.

