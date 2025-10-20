Warum ohne Amazon große Teile des Internets offline gehen

Das Unternehmen, das viele nur als Online-Versandhändler kennen, ist für einen Großteil des Internets verantwortlich.

Am Montag, dem 20. Oktober, kam es zu Ausfällen bei zahlreichen Online-Diensten. Neben dem Messenger Signal waren etwa auch das KI-Tool Perplexity, Snapchat, Duolingo sowie Games wie Pokémon GO oder Fortnite nicht erreichbar.

Was haben all diese Dienste gemeinsam? Die Antwort lautet Amazon. Was den meisten Kunden, die über Amazon einkaufen, nicht bewusst ist, ist dass der Versanddienstleister mit Amazon Web Services für das Funktionieren eines Großteils des Internets verantwortlich ist.

Amazon Web Services

Bei Amazon Web Services - oder AWS - handelt es sich um eine Subfirma von Amazon. Das Geschäftsmodell ist Cloud-Infrastruktur an andere Firmen zu vermieten. Dazu betreibt Amazon riesige Rechenzentren, deren Kapazitäten dann gegen Bezahlung bereitgestellt werden. Laut aktuellen Statistiken ist Amazon hier mit einem Anteil von rund 30 Prozent der Marktführer vor Microsoft, Google oder IBM.

Bildlich gesprochen: Anstatt, dass sich Firmen wie Reddit, Netflix oder X selbst Server-Racks in den Keller stellen, mieten sie sich die notwendigen Computer und Dienste einfach bei Amazon. Der Nachteil: Gibt es bei Amazon ein gröberes Problem bzw. fällt etwas aus, wird ein großer Teil des Internets mitgerissen. Derartige Ausfälle sind zwar selten, passieren aber dennoch immer wieder, wie man am Montag sah.

Neben den genannten hat AWS noch viele weitere große Kunden. Darunter etwa Airbnb, die NASA oder auch Twitch.