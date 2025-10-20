Riesiger Server-Ausfall legte weite Teile des Internets lahm

Signal, Perplexity und viele weitere Dienste und Plattformen waren von der weltweiten Störung betroffen.

Update 13:00 Uhr: Die Störung wurde behoben.

Am Montagmorgen ist es zu einem umfangreichen Server-Ausfall gekommen. Zahlreiche Dienste, Webseiten und Plattformen waren daher nicht erreichbar oder funktionierten nur eingeschränkt. Das Problem konnte nun behoben werden, die betroffenen Services erholen sich langsam und sind nach und nach wieder verfügbar.

Die Störungen sind auf technische Probleme beim Amazon-Cloud-Service AWS zurückzuführen. In der sogenannten Region US-EAST-1, die sich in North Virginia befindet und einen zentralen Knotenpunkt des weltweiten Cloud-Netzwerks darstellt, wurde ein Defekt registriert.

Laut AWS handelte es sich um einen DNS-Fehler. Das zugriendeliegende Problem konnte behoben werden, bis jedoch alle Dienste und Plattformen wie gewohnt laufen, kann es noch eine Weile dauern.

