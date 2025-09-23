E-Autos können Handymasten bei Blackout mit Strom versorgen

Kommt es zu einem großflächigen Stromausfall, ist auch die Telekommunikation betroffen. A1 zeigte dafür eine kreative Lösung.

“Wenn wir einen Stromausfall haben, sitzen wir im Dunkeln. Wenn die Telekommunikation ausfällt, dann sind wir blind und taub”, sagte ein Spanier im Rahmen des Blackouts auf der iberischen Halbinsel zu Christian Zeindlhofer. Er ist bei A1 für das Risiko- und Resilienzmanagement verantwortlich. Ein Blackout, wie jenes in Spanien und Portugal, ist ein Szenario, das man sich nur ungern vorstellt und das auch selten vorkommt. Doch im Ernstfall kann eine Vorbereitung auf einen großflächigen Stromausfall sehr sinnvoll sein. Genau das macht A1 in Zusammenarbeit mit Renault. Kommt es zu einem Blackout, sollen E-Autos von Renault als mobile Powerbanks genutzt werden, damit die A1-Mobilfunkstation selbst dann online bleibt, wenn kein Strom mehr fließt. Getestet wird der Einsatz des Konzepts im Rahmen eines Pilotprojekts in der Gemeinde Raasdorf bei Wien. ➤ Mehr lesen: Ausgangspunkt des Blackouts in Spanien gefunden Die Basisstation als Bottleneck Das Mobilfunknetz besteht aus verschiedenen Komponenten. Dazu gehören Übertragungsleitungen, Netzknotenpunkte und Datencenter. Diese sind aber bereits mit großen Notstromsystemen abgesichert, wodurch sie mehrere Stunden mit Strom versorgt werden kann.

Eine Schwachstelle sind die Basisstationen, also umgangssprachlich die Handymasten. Diese sind zwar auch mit einer Notstromversorgung ausgestattet, die hält aber nur wenige Minuten. “Das heißt, der Bottleneck für den Mobilfunk bei einem Stromausfall sind tatsächlich die Mobilfunkbasisstationen”, so Zeindlhofer. ➤ Mehr lesen: Wie man den Hitze-Blackout verhindern kann Elektroautos als Lösung Bei länger andauernden Stromausfällen braucht es also andere Lösungen, die in diesem Fall Renault 5 E-Tech Electric und Renault 4 E-Tech Electric heißen. Beide Elektroautos sind mit dem Vehicle-to-Load-Standard (V2L) ausgestattet, wodurch die Basisstation mit einem üblichen 230-Volt-Schuko-Stecker mit Energie versorgt werden kann. Ein E-Auto von Renault kann die Basisstation dann 12 Stunden mit Energie versorgen. “Ohne große Kenntnisse über Starkstromtechnik kann jeder die Basisstation mit Energie versorgen”, betont A1 CTO Christian Laqué. Über ein intelligentes Managementsystem wird der Verbrauch exakt gesteuert. ➤ Mehr lesen: A1-CTO : "Die nächsten 10 bis 20 Jahre wird 4G weiter wichtig sein" Wie die Basisstation mit Strom versorgt wird “Es macht natürlich Spaß zu zeigen, dass die Elektroautos nicht nur von A nach B fahren können, sondern auch im Krisenfall eine Anwendungsmöglichkeit haben”, sagt Ralf Benecke, Generaldirektor von Renault Österreich. An der Basisstation ist der Aufwand relativ überschaubar. Man braucht lediglich den Anschluss und eine Zufahrtsmöglichkeit für das Elektroauto.

v.l.n.r.: Christian Laqué (A1 CTO), Ralf Benecke (Generaldirektor Renault Österreich), Lukas Zehetbauer (Bürgermeister von Raasdorf), Christian Zeindlhofer (Leiter Risiko- und Resilienzmanagement A1) © A1/APA/Hörmandinger