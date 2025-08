ChatGPT-Konkurrent: Apple arbeitet an eigenem KI-Chatbot

Apple soll an einer „neuen ChatGPT-ähnlichen Suchfunktion“ samt eigener App arbeiten.

Der üblicherweise gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman schreibt, dass sich Apple in der Anfangsphase der Entwicklung einer „neuen ChatGPT-ähnlichen Suchfunktion“ befinde. Offenbar erwäge man dafür auch eine „eigenständige App“, wie es heißt. Darüber hinaus entsteht im Hintergrund auch eine neue Infrastruktur für künftige Suchfunktionen in Apples Betriebssystemen.

Derzeit wird ein Team aufgebaut, das unter dem Namen „Answers, Knowledge, and Information“ an der Weiterentwicklung von Siri, Spotlight und Safari arbeitet. Laut aktuellen Stellenausschreibungen werden mehr als ein Dutzend Stellen in den USA und China angeboten, unter anderem für Positionen, die sich auf maschinelles Lernen und die Entwicklung großer Sprachmodelle fokussieren.

Personalisiertes Siri

Angekündigt wurde bisher nur, dass das Unternehmen an einer stärkeren Personalisierung von Siri arbeitet. Vorgestellt wurden zuletzt etwa kontextbezogene Abfragen wie Flug- oder Reservierungsdetails anhand von Informationen aus der Mail- oder Nachrichten-App. Diese Funktionen sollen 2026 eingeführt werden.

Eine neue Version von Siri, die mithilfe großer Sprachmodelle bessere Konversationen mit den Nutzerinnen führen können soll, wurde indes auf 2027 verschoben.

Apple Intelligence

Apples hauseigene Künstliche Intelligenz beschränkt sich derzeit auf das Zusammenfassen und Optimieren von Texten sowie auf das Generieren von Fotos. Dabei arbeitet man im Hintergrund mit ChatGPT-Macher OpenAI zusammen. Nutzerinnen und Nutzer können für allgemeine Suchanfragen ChatGPT aktivieren.

Für Apple würde es durchaus Sinn machen, derartige KI-Features künftig komplett im eigenen Haus zu entwickeln und sich so auf dem stark umkämpften Feld der Künstlichen Intelligenz besser zu positionieren.