Design von Samsung Galaxy S26 Pro geleakt
Das iPhone 17 ist kein Geheimnis mehr. Und kurz nach dem Apple seine neuen Handys präsentiert hat, geht es mit den Leaks zu anderen Smartphones munter weiter: Nun sind die Spitzengeräte von Samsung an der Reihe. Die Designs des Galaxy S26 Pro und S26 Edge sind soeben durchgesickert.
Ein Pro-Gerät von Samsung? Richtig gelesen. Samsung wird bei der kommenden S-Serie angeblich das Standardgerät mit einem Pro-Zusatz versehen. Nach dem S25 kommt demnach also das S26 Pro. Mit einer Display-Diagonale von 6,3 Zoll soll es leicht anwachsen.
Das Plus-Modell wird wohl eingestellt und durch das extra-dünne S26 Edge ersetzt. Abgerundet wird die S-Serie wie üblich vom größten und leistungsstärksten Modell, dem Galaxy S26 Ultra.
So soll das Samsung Galaxy S26 Pro aussehen
© Bild: onleaks / androidheadlines / screenshot
© Bild: onleaks / androidheadlines / screenshot
© Bild: onleaks / androidheadlines / screenshot
All diese Leaks stammen von OnLeaks, der mit seinen Renderings in der Vergangenheit schon zahlreiche Geräte korrekt vorausgesagt hat. Veröffentlicht wurden die Bilder auf seinem X-Account und bei Androidheadlines.
Ähnlichkeiten zu den iPhones
Beim Galaxy S26 Pro muss sich Samsung den Vorwurf gefallen lassen, dass der Look dem des iPhone 17 ähnelt. Gewisse Ähnlichkeiten, vor allem beim Kameramodul, sind tatsächlich nicht von der Hand zu weisen. Zu Samsungs Verteidigung: Das früher erschienene Galaxy S25 Edge hat einen ähnlichen Look wie das S26 Pro. Also könnte man genauso Apple vorwerfen, beim iPhone 17 von Samsung inspiriert worden zu sein.
Derselbe Vorwurf trifft auf das schlanke Galaxy S26 Edge zu. Auch hier sind auffällige Ähnlichkeiten zum iPhone 17 Pro und dem iPhone Air nicht zu leugnen. Die Gestaltung des Kameramoduls, das sich über die gesamte Breitseite zieht, kommt allerdings nicht nur bei aktuellen Apple-Handys vor, sondern auch bei den Pixel-Geräten von Google.
So soll das Samsung Galaxy S26 Edge aussehen
© Bild: onleaks / androidheadlines / screenshot
© Bild: onleaks / androidheadlines / screenshot
© Bild: onleaks / androidheadlines / screenshot
© Bild: onleaks / androidheadlines / screenshot
Samsung-Präsentation für Jänner erwartet
Mit Spannung wird der Look des Galaxy S26 Ultra erwartet. Denn auch hier soll Samsung auf ein neues Erscheinungsbild setzen - mit schmäleren Display-Rändern und einem kompakteren Formfaktor. Die hervorstehenden Kamera-Ringe sollen verschwinden und das Gerät insgesamt schlanker werden.
Wenn Samsung seinen üblichen Zeitplan beibehält, wird die S26-Reihe im Jänner 2026 vorgestellt. Bis dahin ist noch genug Zeit für weitere Leaks und konkrete Informationen zu den Spezifikationen.
