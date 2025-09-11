Design von Samsung Galaxy S26 Pro geleakt

Das iPhone 17 ist kein Geheimnis mehr. Und kurz nach dem Apple seine neuen Handys präsentiert hat, geht es mit den Leaks zu anderen Smartphones munter weiter: Nun sind die Spitzengeräte von Samsung an der Reihe. Die Designs des Galaxy S26 Pro und S26 Edge sind soeben durchgesickert.

Ein Pro-Gerät von Samsung? Richtig gelesen. Samsung wird bei der kommenden S-Serie angeblich das Standardgerät mit einem Pro-Zusatz versehen. Nach dem S25 kommt demnach also das S26 Pro. Mit einer Display-Diagonale von 6,3 Zoll soll es leicht anwachsen.

Das Plus-Modell wird wohl eingestellt und durch das extra-dünne S26 Edge ersetzt. Abgerundet wird die S-Serie wie üblich vom größten und leistungsstärksten Modell, dem Galaxy S26 Ultra.

