Samsung Galaxy S26+: Neue Bilder zeigen Änderungen beim Design

11.11.2025

Bei der anstehenden S-Reihe von Samsung herrscht derzeit noch ziemliche Verwirrung. Das Plus-Modell soll jedenfalls einen neuen Look erhalten.

Hinter den kommenden Spitzengeräten von Samsung steht ein riesengroßes Fragezeichen. Normalerweise wird die S-Reihe immer im Jänner vorgestellt. Doch weil der koreanische Hersteller angeblich noch immer an dem Line-up feilt, könnte es dieses Mal zu Verzögerungen kommen. Unklar ist auch, welche Geräte überhaupt im Rahmen der S-Reihe erscheinen werden, ob es zu Änderungen kommt, ob Varianten gestrichen, umbenannt oder neu hinzukommen. Nur eines ist zu diesem Zeitpunkt fix: Die Galaxy-S26-Modelle werden kommen. Jedenfalls sind neue Bilder aufgetaucht, die das Samsung Galaxy S26+ zeigen sollen. Darauf ist eine auffallende Design-Änderung zu sehen, die man bereits von einem anderen Gerät kennt. Die Kameraobjektive auf der Rückseite befinden sich auf einem kleinen Plateau, sodass sich das gesamte Kameramodul leicht von der restlichen Rückseite abhebt. ➤ Mehr lesen: iPhone Air verkauft sich nicht: Apple fährt Produktion zurück

So soll das Samsung Galaxy S26 Plus aussehen. © Android Headlines / OnLeaks / Screenshot

Keine allzu großen Neuerungen Dieser Look erinnert ganz stark an das dünne Samsung Galaxy S25 Edge, bei dem das Kameramodul genauso aussieht. Beim regulären Galaxy S25 gab es dagegen kein Plateau und die Kameraobjekte ragten direkt aus der Rückseite hervor. Das S26-Basismodell soll der Plus-Variante zum Verwechseln ähnlich schauen. Ansonsten hat sich im Vergleich zum Vorjahresgerät nichts Nennenswertes geändert. Der Rahmen ist immer noch flach und schließt sowohl zur Rückseite als auch zum Display im rechten Winkel. Die Renderings stammen übrigens vom Leaker OnLeaks in Zusammenarbeit mit Android Headlines. Dem Bericht zufolge kommt das S26+ mit einem 6,7 Zoll großen Bildschirm. Das Gehäuse soll 7,35 Millimeter dick sein. Weder beim Akku noch bei der Kamera soll es größere Upgrades geben. Als Prozessor soll ein Snapdragon-Chip zum Einsatz kommen. ➤ Mehr lesen: Leak zum Galaxy S26 Ultra enttäuscht Samsung-Fans

So soll das Samsung Galaxy S26 Plus aussehen. © Android Headlines / OnLeaks / Screenshot

Verwirrung um das S26-Line-up In den vergangenen Jahren bestand die S-Reihe jeweils aus dem Ultra- und Plus-Gerät sowie dem Basismodell. Vergangenes Jahr ist noch die dünne Edge-Variante hinzugekommen und gegen Ende des Jahres legt Samsung dann meist noch das abgespeckte FE-Modell auf. Ob der koreanische Hersteller dieses Mal bei demselben Schema bleibt, ist ungewiss. In früheren Leaks hat es geheißen, dass das Standardgerät in ein Pro-Modell umbenannt werden soll und an die Stelle des Plus-Geräts soll die Edge-Variante treten. Laut dem aktuellen Bericht von Android Headlines soll Samsung aber wieder beim alten Schema bleiben: Ultra-, Plus- und Basismodell. Wie es mit der dünnen Edge-Variante weitergeht, ist unklar. Die schwachen Verkäufe könnten auch ein Aus des schlanken Modells bedeuten. ➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy A56 im Test: Der Klassenbeste