Samsung verschiebt Start von Galaxy S26

Aufgrund mehrerer Ungereimtheiten werden die neuen Samsung-Spitzengeräte wohl mit einiger Verspätung vorgestellt werden.

Für gewöhnlich präsentiert Samsung seine Flaggschiff-Reihe jedes Jahr im Jänner. Dieses Jahr könnte sich das Unpacked-Event für die S26-Serie jedoch deutlich nach hinten verschieden. Demnach sei es möglich, dass das Samsung Galaxy S26, S26+ sowie das S26 Ultra erst im März offiziell vorgestellt werden.

Die Verzögerungen sind angeblich gleich auf mehrere Probleme zurückzuführen. Während das S26 Ultra bereits fertig sei, soll es beim Galaxy S26 und S26+ zu Schwierigkeiten bei der Produktentwicklung gekommen sein. Das berichtet das Tech-Portal TechManiacs. Was konkret die Probleme bereitet, geht aus dem Artikel nicht hervor.

Neuer Look für das Ultra-Modell

Das leicht abgeänderte Design des Galaxy S26 Ultra wurde erst kürzlich enthüllt. Es erinnert ein wenig an das schlange Galaxy S25 Edge und ist im X-Posting gleich darunter zusehen.

