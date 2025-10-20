Samsung verschiebt Start von Galaxy S26
Für gewöhnlich präsentiert Samsung seine Flaggschiff-Reihe jedes Jahr im Jänner. Dieses Jahr könnte sich das Unpacked-Event für die S26-Serie jedoch deutlich nach hinten verschieden. Demnach sei es möglich, dass das Samsung Galaxy S26, S26+ sowie das S26 Ultra erst im März offiziell vorgestellt werden.
Die Verzögerungen sind angeblich gleich auf mehrere Probleme zurückzuführen. Während das S26 Ultra bereits fertig sei, soll es beim Galaxy S26 und S26+ zu Schwierigkeiten bei der Produktentwicklung gekommen sein. Das berichtet das Tech-Portal TechManiacs. Was konkret die Probleme bereitet, geht aus dem Artikel nicht hervor.
Neuer Look für das Ultra-Modell
Das leicht abgeänderte Design des Galaxy S26 Ultra wurde erst kürzlich enthüllt. Es erinnert ein wenig an das schlange Galaxy S25 Edge und ist im X-Posting gleich darunter zusehen.
Neue Produktstrategie und Bezeichnungen
Gleichzeitig steht Samsung vor einem kleinen Scherbenhaufen. Weil sich das dünne Galaxy S25 Edge so schlecht verkaufte und zu einem Flop wurde, ist fraglich ob es überhaupt einen Nachfolger geben wird. Im Zuge dessen muss möglicherweise die Produktstrategie leicht angepasst und neustrukturiert werden.
Angeblich wollte Samsung das Namensschema ändern und das "+"-Gerät in ein "Pro"-Gerät umbenennen. Aber auch hier soll es Ungereimtheiten geben. Ob es ein Samsung Galaxy S26+ oder ein Galaxy S26 Pro werden wird, sei noch immer noch ganz klar.
