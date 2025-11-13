Menschen recken die Arme in die Höhe vor Freude. // Trainingsfreude pur: Bodystreet-Mitglieder feiern Erfolge mit EMS.

Trainingsfreude pur: Bodystreet-Mitglieder feiern Erfolge mit EMS.

© Bodystreet

Werbung

EMS-Training bei Bodystreet für Frauen: Effektiv oder überschätzt?

Trainingsfreude pur: Bodystreet-Mitglieder feiern Erfolge mit EMS.

Bodystreet positioniert sich als Wegbereiter für effizientes Training, das gezielt auf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten ist. Mit EMS setzt das Unternehmen auf ein modernes Konzept, das Muskelaktivierung und Fitness neu denkt – ganz ohne Hanteln oder stundenlanges Training im Gym.

Rückentraining und Rumpftraining bei Bodystreet speziell für Frauen

 Gerade im Bereich Rückentraining und Rumpftraining zeigt EMS-Training von Bodystreet beeindruckende Wirkung. Zahlreiche Frauen profitieren von der gezielten Aktivierung tiefer Muskelgruppen – ideal bei Beschwerden im Rückenbereich oder zur Stabilisierung der Körpermitte. Das Muskelaufbau-Training ist intensiv, aber gelenkschonend – ein Pluspunkt für alle Altersgruppen.

Vielfältige Programme für gezieltes Abnehmen mit Bodystreet EMS

 Ob Abnehmen, Straffung oder gezielte Arbeit an Bauch, Beinen und Po – Bodystreet bietet individuelle Programme, die sich flexibel in den Alltag integrieren lassen. Neben dem klassischen EMS-Training setzt das Unternehmen auf VR-gestützte Einheiten, Outdoor-Programme und gezielte Recovery-Phasen zur Regeneration. Diese Vielfalt macht Bodystreet besonders attraktiv für Frauen mit vielseitigen Zielen.

Bodystreet EMS: Ergebnisse, die Studien bestätigen

 Die Wirksamkeit des EMS-Trainings ist wissenschaftlich belegt. Studien zeigen: Bereits nach wenigen Wochen lassen sich Fortschritte in Bezug auf Muskelaufbau, Körperstraffung und sogar Gewichtsverlust nachweisen. Bodystreet hat dieses Konzept in über 300 Studios weltweit etabliert und über 10 Millionen Einheiten erfolgreich durchgeführt – ein klarer Beweis für die Alltagstauglichkeit.

Bodystreet Klagenfurt-Viktring: Re-Opening mit Vorteilen für Einsteigerinnen

 Zum Re-Opening des Bodystreet-Studios in Klagenfurt-Viktring profitieren interessierte Frauen von exklusiven Rabatten und persönlicher Beratung. Eine Gelegenheit, das EMS-Training in einer professionellen Umgebung kennenzulernen und sich selbst von den Vorteilen zu überzeugen.

Bodystreet – wo Fitness, Technik und Wohlbefinden zusammenkommen

Wer beim Abnehmen, Rückentraining oder Sport allgemein neue Wege gehen möchte, findet mit Bodystreet eine ideale Lösung. Das EMS-Training ist eine zeitsparende, effektive Methode, um fit, stark und selbstbewusst zu werden – abgestimmt auf die Lebensrealität moderner Frauen. 

 

Mehr Infos und Terminvereinbarung: www.bodystreet.at/studio/bodystreet-viktring

 

Impressum:

Bodystreet Viktring / Urban Fitness KG 

Thomas Alexander Urban, Geschäftsführer 

Carolinenstraße 2/4 9073 Klagenfurt am Wörthersee / Viktring

0660 5142 777

Thomas.urban@bodystreet.at / viktring@bodystreet.at 

https://www.bodystreet.at/studio/bodystreet-viktring

Hat dir der Artikel gefallen? Jetzt teilen!

(Werbung, Urban Fitness KG) | Stand: 13.11.2025, 16:37 Uhr