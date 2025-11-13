Sinn und Nutzen der KI finden

Auf der "George UX Conf" der Erste Group ging es um die Sinnhaftigkeit von Tools, die auf Künstlicher Intelligenz aufbauen.

Auf der Suche nach Sinn und Nutzen von Künstlicher Intelligenz begab sich Morten Rand-Hendriksen. Er ist Principal Staff Instructor bei LinkedIn und beschäftigt sich dort vorrangig mit Zukunftsthemen. Er schätzt beispielsweise ab, welches Knowhow in den kommenden Jahren immer wichtiger wird. An KI-Anwendungen führe dabei kein Weg vorbei, sagte Rand-Hendriksen auf der "George UX Conf" der Erste Group. Veranstaltet wird das Event bereits im 4. Jahr in Folge von George Labs - eine Tochter der Erste Group, die hinter der Entwicklung von George steckt. Dieses Jahr stand die Design-Konferenz unter dem Motto "Talk the Future: Finance, Redesigned" - der thematische Schwerpunkt lag dabei auf Künstlicher Intelligenz. Bei Minute 27:10 beginnt die Keynote von Rand-Hendriksen. ➤ Mehr lesen: Bei Empathie und Vertrauen ist KI besonders schlecht

Die Sinnfrage Ob eine Technologie erfolgreich sei, entscheide sich laut Rand-Hendriksen einzig und allein am Kriterium der Sinnhaftigkeit "Nur wenn eine Technologie die Menschen unterstützt, ist es eine gute Technologie". Dieser Grundsatz lasse sich an jeder Innovation festmachen - auch an KI-Anwendungen. Bei zahlreichen Szenarien stehe die Nützlichkeit von AI-Tools außer Frage. Es gebe aber auch genauso viele Anwendungsfälle, bei denen die KI wenig bis gar nicht hilfreich sei, sagt Rand-Hendriksen und stellt ein Beispiel in den Raum. ➤ Mehr lesen: George-App legt automatisch Geld zur Seite, wenn man Sport treibt

Morten Rand-Hendriksen, Principal Staff Instructor bei LinkedIn auf der "George UX Conf" der Erste Group © Tamas Künsztler