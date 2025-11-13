Großbritannien baut erstes Mini-Atomkraftwerk

Als Standort ist die walisische Insel Anglesey geplant, wo sich bereits ein stillgelegter Reaktor aus den 1960ern befindet.

Der Norden von Wales soll ein Leuchtturm im goldenen Nuklearzeitalter werden. Mit diesen Worten kündigte die britische Regierung am heutigen Donnerstag den Bau des ersten Mini-Atomkraftwerks (small modular reactor, SMR) im Land an.

Als Bauträger fungiert die staatliche Energie-Investitionsgesellschaft Great British Energy-Nuclear. Eine SMR-Tochtergesellschaft des Autobauers Rolls-Royce, die auch für die Antriebe britischer Atom-U-Boote verantwortlich ist, soll die Anlage entwerfen und bauen.

Walisische Insel mit Atom-Vergangenheit

Auf der Insel Anglesey, die auf walisisch als Ynys Môn bekannt ist, gibt es bereits ein Atomkraftwerk. Der Wylfa-Reaktor wurde in den 1960er Jahren errichtet und 2015 endgültig außer Betrieb genommen.

Nun sollen dort 3 SMRs mit jeweils 470 Megawatt Leistung entstehen. Gemeinsam sollen sie genug Strom erzeugen, um etwa 3 Millionen Haushalte zu versorgen.

Jeder Reaktor soll etwa so groß sein wie 2 Fußballfelder. Komponenten des Druckwasserreaktors sollen in einer Fabrik gebaut werden, sodass die Installation vor Ort schnell und günstig vonstattengehen kann, wie es bei Rolls-Royce SMR heißt.