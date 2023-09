AIT entwickelt energiedichte Batterien für Elektro-Flugzeuge

Einige Flugzeuge, die mit elektrisch angetriebenen Propellern und Akku an Bord fliegen, gibt es bereits. Ihr größtes Problem ist, dass Batterien schwer im Verhältnis dazu sind, wie viel Strom sie speichern können. Diese niedrige Energiedichte zu erhöhen , ist auch wichtig, um die Elektrifizierung im Straßenverkehr voranzutreiben.

Erreichen will man das durch eine neue Kombination von Materialien in der Batterie, erklärt Boschidar Ganev, der Projektleiter vom Austrian Institute of Technology . Das AIT arbeitet mit 12 Partnern aus 8 europäischen Ländern zusammen, um eine neue Art von Akku zu entwickeln, der sowohl mit bekannten Fertigungsprozessen hergestellt werden kann, als auch besonders gut wiederverwertbar sein soll.

Die Zellchemie wird je nach Anwendungsfall in unterschiedliche Richtungen optimiert. Als Referenzen für Tests werden z. B. ein Kleinflugzeug , ein Lastwagen für den innerstädtischen Verkehr (z.B. Müllabfuhr), sowie ein Kleiner E-Pkw (Fiat 500) herangezogen.

Ganev: "Wenn man in die Zukunft schaut, stehen Festkörperbatterien am Horizont, aber die benötigen andere Fertigungstechniken. Das bedeutet riesige Investitionen und Vorlaufzeiten. Unsere Batterie kann ein nützlicher Brückenschlag sein."

Rohstoffe im Kreislauf

Besonders wichtig ist den Projektpartnern eine möglichst einfache Wiederverwertung der Batterie. Ziel ist es, wertvolle Rohstoffe wie Lithium, Mangan, Nickel, Kupfer und Aluminium am Ende des Batterielebens möglichst vollständig zu recyceln. Hier werden laut Ganev mechanische, chemische und thermische Prozesse kombiniert. Bei HighSpin will man sich auch ansehen, wie Ausschussmaterial während der Fertigung aufbereitet und in die Produktion rückgeführt werden kann.

"Im Prinzip wollen wir hier Technologien entwickeln, die künftig in europäischen Gigafactories eingesetzt werden können", erklärt Ganev. Für solche Fabriken, in denen jedes Jahr Batterien mit einer Speicherkapazität mehrerer Gigawattstunden hergestellt werden, benötige man schließlich eine beachtliche Lieferkette. "Wir reden da von riesigen Mengen an Material, die pro Stunde einfließen müssen." Je mehr Material durch Recycling und Aufbereitung dafür vorhanden ist und nicht erst abgebaut werden muss, desto besser.