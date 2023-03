Neue Batterie soll Speicherung grüner Energie revolutionieren

Lithium-Ionen-Batterien – egal ob in Smartphones oder in Elektroautos – haben einige Nachteile. Ihre Herstellung benötigt seltene Elemente, sie verlieren mit der Zeit an Speicherkapazität und können Brandunfälle auslösen. Forscher der TU Wien haben daher eine neuartige Sauerstoff-Ionen-Batterie entwickelt, die diese Probleme lösen soll.