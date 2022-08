Neue Batterie ist in unter einer Minute vollständig aufgeladen

Die Forschung an neuen Batterien zur Stromspeicherung bringt in regelmäßigen Abständen neue Entwicklungen zutage. Forscher*innen der US-Universität MIT ist es nun gelungen, eine günstige Batterie herzustellen, die kompakt ist und seine Zellen in weniger als eine Minute vollständig laden kann. Doch es gibt einen Haken.

Der neue Batterieaufbau nutzt Aluminium und Schwefel als Material für seine 2 Elektroden, mit geschmolzenen Salzelektrolyten dazwischen. „Ich wollte etwas erfinden, das besser, viel besser als Lithium-Ionen-Batterien für kleine stationäre Speicher und letztendlich für Automobilanwendungen ist“, erklärt MIT-Professor Donald Sadoway in einer Aussendung.

Batterie ist nicht entflammbar

Neben ihrer teuren Herstellung enthalten gängige Lithium-Ionen-Batterien auch entflammbare Elektrolyte, die etwa bei einem Autounfall zur Gefahr werden können. Bei der neuen Aluminium-Schwefel-Batterie werden hingegen keine entflammbaren Materialien verwendet.