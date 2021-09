Silizium-Feststoffakku: Günstigere E-Autos und mehr Reichweite

Probleme vermieden

Dadurch vermieden die Forscher*innen eine Reihe von Problemen, die entstehen, wenn die Anoden während des Betriebs der Batterie mit dem organischen flüssigen Elektrolyten durchtränkt werden, heißt es in der Presseaussendung.

Gleichzeitig konnte das Team demnach durch den Wegfall des Kohlenstoffs in der Anode unerwünschte Nebenreaktionen mit dem Festelektrolyten erheblich reduzieren und so den kontinuierlichen Kapazitätsverlust vermeiden, der normalerweise bei Elektrolyten auf Flüssigkeitsbasis auftritt.

Vielversprechende Tests

Die Änderungen zeigten, dass Vollsiliziumanoden im Festelektrolyten viel stabiler waren und nach 500 Lade- und Entladezyklen im Labor bei Raumtemperatur 80 Prozent der Kapazität beibehielten. Sie konnten auch schneller geladen werden als frühere Siliziumanodenbatterien.

"Der Festkörper-Silizium-Ansatz überwindet viele Einschränkungen herkömmlicher Batterien. Das eröffnet uns spannende Möglichkeiten, die Marktanforderungen nach höherem Energievolumen, niedrigeren Kosten und sichereren Batterien, insbesondere für die Energiespeicherung im Netz, zu erfüllen", sagte Darren H. S. Tan, der leitende Autor der wissenschaftlichen Arbeit.

Die Technologie wurde bereits an ein Unternehmen namens Unigrid Battery lizenziert, und LG Energy Storage plant, die Forschung auszuweiten. Aktuell befindet sich alles noch im Entwicklungsstadium und es ist unklar, ob die Akkus in der Praxis so gut funktionieren, wie in der Realität.

Das Paper der Forscher*innen ist in Science erschienen.