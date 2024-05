Gruseliges Konzept: Roboter soll Menschenköpfe transplantieren

Dass es sich tatsächlich um ein in Entstehung befindliches Unternehmen handelt, darf jedenfalls stark angezweifelt werden. In mehreren YouTube-Kommentaren wird ihm dem Start-up der Vorwurf gemacht, dass es mit der kuriosen Idee vorrangig Risikokapitalinvestments lukrieren will.

Ganze Anlagen mit bis zu 30.000 dieser Geräte umfasst die Vision. Frauen, die aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen selbst keine Kinder austragen können, könnte damit geholfen werden, heißt es. Der Clip hat eine breite Diskussion zu ethischen Fragen von Technologie ausgelöst.

Dementi

Gleichzeitig wurde das Video aber auch von Verschwörungstheoretiker*innen herangezogen und in entsprechenden Kreisen geteilt. So wurde behauptet, eine derartige Einrichtung sei in Planung. Das führte sogar dazu, dass die Nachrichtenagentur AFP das in einem Faktencheck widerlegen musste.

Al-Ghaili sagte damals gegenüber der AFP: "EctoLife ist keine echte Einrichtung und es wird aktuell nicht daran gearbeitet, einen Prototypen zu bauen." Und er führte weiter aus: "Das Video soll zeigen, wie weit die Wissenschaft und reproduktive Technologie gekommen sind und soll eine Debatte darüber anstoßen." Eine ähnliche Debatte im Hinblick auf Medizin dürfte also auch bei BrainBridge das Ziel sein.