Künstlicher Fuß ahmt menschliche Bewegungen exakt nach

In unserem Nachbarland Italien haben Forscher eine neuartige Fußprothese entwickelt. Das Besondere an ihr ist, dass sie sich genauso bewegt und verhält wie der Fuß eines Menschen. Die „SoftFoot“ genannte Prothese wurde kürzlich von Forschern des Italian Institute of Technology (IIT) bei einer Gesundheitskonferenz in Genua vorgestellt.

Für Roboter und Menschen

Die wasserfeste Prothese wurde nach dem Vorbild der menschlichen Fußanatomie entwickelt. Der „SoftFoot“ könnte in Zukunft sowohl Menschen helfen, denen ein Fuß fehlt, als auch herkömmliche Prothesen ersetzen. Zusätzlich kann der „SoftFoot“ auch an Robotern angebracht werden, um ihnen zu einem menschlicheren und natürlicheren Gang zu verhelfen.

„Prothesen und heutige humanoide Roboter haben gemeinsam, dass sie flache oder wenig nachgiebige Füße haben. Sie wurden entwickelt, um maximale Stabilität zu erreichen. Allerdings können sie sich nicht an Veränderungen im Gelände, Neigungen oder an unterschiedliche Haltungen wie Knien oder Bücken anpassen“, erklärte Manuel G. Catalano, ein Forscher im Soft Robotics for Human Cooperation and Rehabilitation Lab am IIT, in einer Presseaussendung.