Was tun, wenn das Internet ausfällt: 6 Tipps für den Notfall

“Kein Internet” ist gerade in Zeiten des Homeoffice der Worst Case, wenn man dringend das wichtige Projekt fertigstellen möchte. Und auch abends, beim Bingewatchen von Tiger King, kann ein streikendes Netz für ein jähes Ende der Entspannung sorgen. Wir haben ein paar Tipps, was man im Falle des ungewollten Offlineseins tun kann.

1. Ist es für jeden down?

Zuerst gilt es herauszufinden, ob der Fehler wirklich an der eigenen Internetverbindung oder am Dienst liegt, den man gerade verwenden möchte. Es passiert zwar selten, aber es kann durchaus sein, dass Facebook, Netflix oder der eigene Firmenserver streiken. Um das zu überprüfen, sollte man einfach am selben Gerät testweise eine andere Webseite - wie etwa futurezone.at - ansurfen. Öffnet sich jene wie gewohnt, liegt es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an dem anderen Dienst.

Down for Everyone or Just Me ist hier auch ein altes, aber immer noch sehr hilfreiches Werkzeug. Auch ein Blick auf ein Störungsportal wie allestörungen.at schadet nicht. Dort sieht man, ob auch andere User Probleme gemeldet haben. Die Angaben sind aber mit Vorsicht zu genießen, da sie nicht überprüft werden. Auch vonseiten der österreichischen Internet-Provider heißt es auf Anfrage der futurezone, dass derartige Webseiten oft ein verzerrtes Bild liefern.

Verlässliche Informationen zu möglichen Ausfällen gibt es über die Facebook- oder Twitter-Accounts der jeweiligen Dienste. Auch bieten viele Firmen Status-Dashboards an, an denen ablesbar ist, ob die Dienste wie üblich funktionieren. Hier ist etwa das enstprechende Dashboard von Facebook. Bei Google kann man hier einsehen, ob Gmail, Kalender oder Docs korrekt laufen.