James Webbs erste Bilder: Die Präsentation im Live-Ticker

Man darf wirklich nicht unterschätzen, wie reibungslos James Webbs Reise von der Erde zum Einsatzort am Lagrange Punkt 2 abgelaufen ist. Das Teleskop wurde so zielgenau ins All gebracht, dass es 20 Jahre lang im Einsatz sein wird. Geplant waren ursprünglich mindestens 10.

Was Webb in den vergangenen 6 Monaten "erlebt" hat, lest ihr hier: