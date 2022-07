Das zeigen die ersten 5 Bilder des James-Webb-Teleskops

Mit großer Spannung werden die ersten Bilder des James Webb Teleskops am 12. Juli erwartet. Nun haben die Weltraumagenturen ESA und NASA verraten, auf welche 5 Ziele das Teleskop zuerst gerichtet wurde.

Carinanebel

Der Carinanebel (NGC 3372) ist ungefähr 7.600 Lichtjahre von der Erde entfernt. Er befindet sich im Sternbild Kiel des Schiffs und ist einer der hellsten und größten Nebel am Nachthimmel.

Es handelt sich um eine der größten H-II-Gebiete (der Name entstand aufgrund der großen Menge an Wasserstoff H2). Dort formen sehr viele neue Sterne. Außerdem befinden sich einige der größten und heißesten bekannten Sterne in dieser Region. Sie können 10 Mal heißer und 100 Mal so massereich wie unsere Sonne sein.