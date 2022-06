Die ersten James-Webb-Bilder werden für ein "Wow" sorgen

Lange erwartetes 'Wow'

"Die Bilder werden Astronom*innen und der Öffentlichkeit ein lang erwartetes 'Wow' liefern", wird der STScI-Wissenschafter von dw.com zitiert. Das von der NASA gegründete Institut ist maßgeblich an der Entwicklung des James Webb Teleskops beteiligt.

Die JWST-Bilder sollen nie dagewesene Einblicke in das Universum ermöglichen und bislang Verborgenes ans Licht bringen. Was auf dem ersten Vollfarbbild zu sehen sein wird, sei jedoch völlig unklar, heißt es von der ESA in einer Aussendung: "Das neue Teleskop ist so leistungsfähig, dass es schwierig ist, genau vorherzusagen, wie die ersten Bilder aussehen werden."