Die Welt der Wissenschaft wartet gespannt auf das erste Farbfoto des Weltraumteleskops James Webb . Es soll nie dagewesene Einblicke in das Universum ermöglichen und bislang Verborgenes ans Licht bringen. Nun hat die NASA mitgeteilt, wann das erste "echte" James-Webb-Bild veröffentlicht werden soll.

"Die Veröffentlichung des ersten Bildes wird ein bemerkenswerter Moment für die Mission sein und uns einen ersten Einblick geben, wie Webb unsere Sicht auf das Universum verändern wird", sagte der Chris Evans , der bei der ESA am James-Webb-Projekt arbeitet.

In 40 Tagen - am 12. Juli - wird die NASA nun das erste "vollfarbige Bild" und umfangreiche Spektroskopie-Daten veröffentlichen. Auf einer eigens eingerichteten Website lässt die US-Raumfahrtagentur einen Countdown zur James-Webb-Premiere herunterlaufen.

Was ist zu erwarten?

Was auf dem ersten Vollfarbbild zu sehen sein wird, sei völlig unklar, schreibt die ESA in einer Aussendung: "Das neue Teleskop ist so leistungsfähig, dass es schwierig ist, genau vorherzusagen, wie die ersten Bilder aussehen werden."

Das erste Farbbild des Weltraumteleskops werde uns allen einen einzigartigen Moment bieten, um Innezuhalten und einen Blick auf das Universum zu bestaunen, den die Menschheit noch nie zuvor gesehen hat, heißt es vom NASA-Wissenschaftler Eric Smith.