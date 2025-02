Schwebendes Graphit soll bei Suche nach Dunkler Materie helfen

Die Universität Southampton will das neuartige Messgerät Anfang 2026 in die Erdumlaufbahn schießen, um damit die mysteriöse Dunkle Materie endlich aufzuspüren.

Dunkle Materie stellt die Forschung vor viele Rätsel: Es ist nicht klar, woraus genau sie besteht. Noch nie konnte sie direkt gemessen werden, obwohl 85 Prozent des Universums daraus bestehen sollen. Sie ist lediglich indirekt zu sehen, denn sie interagiert nur über ihre Anziehungskraft mit sichtbarer Materie und Licht.

Ihre Existenz wird theoretisch vorhergesagt: Astronomische Beobachtungen ergeben keinen Sinn, wenn man nur die sichtbare Materie einbezieht – es muss dunkle Materie geben, um die Bewegungen von Sternen und Galaxien zu erklären.

➤ Mehr lesen: Was wissen wir über Dunkle Materie?

Ein Team von Physikern an der Universität von Southampton in Großbritannien hat nun ein neues Gerät entwickelt, dass bei der Suche nach Dunkler Materie helfen soll, wie New Atlas berichtet.

Laserstrahl und schwebender Graphit

„Es gibt viele Theorien, was Dunkle Materie sein könnte, aber kein Experiment auf der Erde hat es jemals annähernd geschafft, sie zu messen“, sagt Tim Fuchs, Physiker an der Universität von Southampton in einer Aussendung. Seine Entwicklung ist deshalb für das All gedacht.