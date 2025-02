Formel E startet mit Schnellladungen bei Boxenstopps

Boxenstopps machen bei Autorennen wie der Formel 1 einen großen Teil des Nervenkitzels aus. Sie eröffnen strategische Möglichkeiten und können manchmal über Sieg und Niederlage entscheiden. Es gilt: je schneller, desto besser. Ein guter Boxenstopp in der Formel 1 ist daher in unter 2 Sekunden erledigt.

Bei der Formel E führt man nun nach 7 Jahren wieder Pflichtboxenstopps ein. Während man mit den Boliden der 1. Generation in die Boxengasse fuhr, um das komplette Auto zu wechseln, sollen die Gen3-Fahrzeuge jetzt erstmals während des Stopps aufgeladen werden. Pit Boost nennt sich das dann.

600 Kilowatt Ladeleistung

Beim Jeddah E-Prix am heutigen Freitag gibt es erstmals einen obligatorischen 34-Sekunden-Stopp, bei dem 3,85 kWh Energie in 30 Sekunden zum Auto hinzugeführt werden. Das entspricht 10 Prozent der Akku-Kapazität. Beim Rennen am Samstag wird auf den Pit Boost hingegen verzichtet.