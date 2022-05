McLaren steigt in Formel E ein

Vor dem Rennen in Berlin hat McLaren am Samstag seinen Einstieg in die Formel E bekanntgegeben. Die „Silberpfeile“ von Merceds haben 2021 beide Titel gewonnen, in der Fahrer-WM setzte sich der Niederländer Nyck de Vries durch. Nun will sich Mercedes ganz auf die Formel 1 konzentrieren.

2023 wird die Formel E in ihre neunte Saison gehen, wobei eine „Gen3“-Ära mit effizienteren Autos mit Geschwindigkeiten bis 320 km/h starten soll.

Erfahrungen im E-Rennsport

McLaren hat im Rennsport mit Elektrofahrzeugen bereits erste Erfahrungen gesammelt und mischt etwa in der Extreme-E-Serie mit, die seit dem vergangenen Jahr durchgeführt wird, wie engadget berichtet.

Neben McLaren steigt auch Maserati als weiterer großer Hersteller in der nächsten Saison in die Formel E ein.