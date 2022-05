NASA zeigt einzigartig scharfes Bild des James-Webb-Teleskops

Das Weltraumteleskop James Webb soll nie dagewesene Einblicke in unser Universum ermöglichen.

Um zu demonstrieren, wie Webb die Weltraumforschung vorantreiben kann, vergleicht die NASA seine Aufnahme mit einer des Infrarotinstruments des in 2020 in Rente gegangenen Spitzer-Teleskops . Beide Bilder zeigen denselben Ausschnitt der Magellanschen Wolke.

Das MIRI-Testbild zeigt einen Teil der Großen Magellanschen Wolke , wie die NASA in einem Blogpost schreibt. Jene sei aufgrund des dichten Sternefeldes ideal, um Webbs Leistung zu testen, erklärt die Weltraumagentur.

MIRI entstand in Zusammenarbeit mit NASAs Jet Propulsion Laboratory , dem Goddard Space Flight Center und dem Astronomy Center in Edinburgh, Schottland.

Einzigartige Detailtreue

Besonders das interstellare Gas kann dank Webb nun in einer nie dagewesenen Detailtreue gezeigt werden, schreibt die NASA. So sieht man eindeutig die Emissionen von Kohlenstoff- und Wasserstoffmolekülen, die eine wichtige Rolle in der Chemie des interstellaren Gases spielen.

Wenn Webb seine wissenschaftliche Arbeit aufnimmt, werden die Erkenntnisse den Forscher*innen helfen, neue Einblicke in die Geburt von Sternen und protoplanetare Systeme zu bekommen.