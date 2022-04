Hubble findet Vorfahre des supermassereichen Schwarzen Lochs

17.04.2022

Das Objekt entstand kurz nach dem Urknall. Es ist das erste seiner Art, dass tatsächlich gefunden wurde.

Supermassive Schwarze Löcher sind die Kerne von Galaxien. Ihre große Masse sorgt dafür, dass diese Kerne besonders hell leuchten. Wie sie im frühen Universum entstanden sind, ist aber ein noch ungelöstes Rätsel. Simulationen hatten bereits darauf hingedeutet, dass Vorfahren von Schwarzen Löchern im All existieren müssen, die Hinweise auf dieses Rätsel geben. Das nun entdeckte Objekt GNz7q ist aber das erste seiner Art, das von Forscher*innen tatsächlich gefunden wurde. Es entstand nur 750 Millionen Jahre nach dem Urknall. Starburstgalaxien und Quasare In dieser Zeit, der Reionisierungsphase ("Cosmic Dawn"), bildeten sich die ersten Quasare und Galaxien. Das Objekt in ein Verbindungsstück zwischen Starburstgalaxien und Quasaren, heißt es in einem Statement. In den sehr staubreichen Starburstgalaxien entstehen besonders viele neue Sterne. Als Quasare werden die leuchtstarken aktiven Galaxiekerne genannt, in deren Mitte sich ein supermassereiches Schwarzes Loch befindet.

GNz7q leuchtet besonders hell Das neue Objekt befindet sich in einer Starburstgalaxie, in der Sterne 1.600 Mal schneller entstehen als in unserer Milchstraße. Sie produzieren Staub, den sie auch aufheizen. Der Staub schluckt aber die meiste Leuchtkraft der jungen Sterne, das nennt man interstellare Extinktion. Die Strahlung wird hauptsächlich im Infrarotbereich abgegeben. Im Falle von GNz7q ist das Leuchten aber heller als alle anderen Objekte in der Reionisierungsphase. Großer Massezuwachs Wie im frühen Universum Quasare entstehen war eine große Frage, die sich Astronom*innen stellten. Die Theorie: Supermassereichen Schwarzen Löcher im Zentrum der Quasare haben in ihrer frühen Phase einen besonders großen Massezuwachs. "Das neue Objekt bricht durch die interstellare Extinktion einer Starburstgalaxie. Es wurde zu einem besonders leuchtstarken, kompakten Objekt, indem es Gas und Staub ausstößt", erklärt Gabriel Brammer vom Niels Bohr Institute der Universität Kopenhagen in einem Statement.

GNz7q versteckte sich in Hubbles GOODS North Field © Cosmic Dawn Center [DAWN] and University of Copenhagen