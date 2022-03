So kam nach dem Urknall das Licht ins Universum

Nach einer Milliarde Jahre kam schließlich die " Reionisierungsepoche ". Die Atome, die sich in der ersten Phase kurz nach dem Urknall gebildet hatten und im Dunklen Zeitalter neutral geladen waren, wurden wieder ionisiert , also positiv geladen. Dadurch entstand ionisiertes Plasma , schwerere Elemente bildeten sich. Das Universum wurde wieder lichtdurchlässig, wie wir es heute kennen.

Wenig Licht im frühen Universum

Das erste Ergebnis ist die Erkenntnis, dass Licht in dieser frühen Phase des Universums nicht weit reisen konnte. "Die Strecke ist sehr klein und wird erst zum Ende der Reionisierungsphase größer. Dann steigerte sich die Reichweite um den Faktor 10 in nur ein paar Hundert Millionen Jahren", sagt Rahul Kannan, der an der Simulation mitgearbeitet hat, in einem Statement.

Außerdem konnten die Wissenschafter*innen Hinweise darauf finden, welche Art von Galaxien an der Reionisierungsphase beteiligt waren. Vor allem ihre Masse scheint darauf Einfluss zu haben.

Mit Thesan und mit den neuen Daten versprechen sich die Forscher*innen, "das Verständnis des Kosmos grundlegend zu verändern". Nun warten sie auf neue Erkenntnisse durch das James Webb Teleskop, das weiter in die Vergangenheit blicken wird, als jedes Teleskop zuvor, um die Forschung weiterzuführen.