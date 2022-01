Teleskop fotografiert James Webb in finaler Position

© © ESA, NASA, S. Beckwith (STScI) and the HUDF Team, Northrop Grumman Aerospace Systems / STScI / ATG medialab

26.01.2022

Ein italienisches Observatorium konnte ein erstes Bild des Weltraumteleskops schießen.

Nach seinem Start am 25. Dezember hat das Weltraum-Teleskop James Webb kürzlich seine endgültige Zielposition erreicht. Und es gibt bereits ein erstes Bild des Teleskops, das eine neue Ära der Sternenbeobachtung einläuten soll. Astronom*innen des in Rom situierten „Virtual Telescope Project“ fotografierten James Webb in dem Moment, als es an seinem Bestimmungsort, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, ankam. Das erklärte der Leiter des Beobachtungsprojekts Gianluca Masi in einem Statement. "Unser Roboterteleskop verfolgte die Bewegungen des James Webb Teleskops, das durch einen Pfeil in der Mitte markiert ist", erklärt Masi das von ihm geschossene Bild. Er habe das Weltraumobservatorium innerhalb des Großen Wagens, einem Sternbild, ausmachen können. Laut der NASA könne James Webb mit etwas Glück auch mit einem gewöhnlichen Teleskop beobachtet werden. Man müsse nur seine ungefähre Position am Himmel kennen.

Das James-Webb-Weltraumteleskops von der Erde aus gesehen. Es ist in der Mitte des Bildes durch einen kleinen Pfeil gekennzeichnet. © GIANLUCA MASI/VIRTUAL TELESCOPE PROJECT

Exklusiver Beobachtungsplatz Das Bild von James Webb wurde am Langrange-Punkt 2 (L2), einem Punkt zwischen der Sonne und der Erde geschossen. Lagrange-Punkte sind Orte im Weltraum, an denen sich die Anziehungskraft großer Massen und die Orbitalbewegung eines Raumfahrzeugs ausgleichen. Das bedeutet: Ein Raumfahrzeug, das zu einem Lagrange-Punkt geschickt wird, verharrt in der Regel dort. Es verbraucht wenig Treibstoff, um sich in seiner vorgesehenen Position zu halten. Lagrange-Punkte gelten als ideale Beobachtungspositionen in der Raumfahrt, da Sonden nicht ständig in den Erdschatten hinein- und hinausfliegen müssen, was ihnen eine klare Sicht auf den Weltraum ermöglicht. Webb ist zudem nicht die einzige Raumsonde, die L2 bereits besucht hat. Auch das ESA-Weltraumobservatorium Planck wurde dort positioniert sowie die Sonde Gaia.

James Webb befindet sich aktuell am Lagrange-Punkt 2 (L2). © NASA