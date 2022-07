Ähnlich gerührt zeigt sich seine Stellvertreterin Pam Melroy : "Was ich gesehen habe, hat mich emotional bewegt - als Wissenschaftlerin, als Ingenieurin und als Mensch". Die Öffentlichkeit muss sich allerdings noch ein paar Tage gedulden, bis sie einen Blick auf die mit Spannung erwarteten Bilder werfen kann.

Emotionale Momente

"Es ist ein emotionaler Moment, wenn man sieht, wie die Natur plötzlich einige ihrer Geheimnisse preisgibt", schraubte Zurbuchen auf einer NASA-Pressekonferenz die Erwartungen an die ersten JWST-Bilder noch weiter hoch.

Am 12. Juli ist es dann soweit und die NASA wird die ersten Farbfotos des 10 Milliarden Dollar teuren Teleskops veröffentlichen. Was man dann zu sehen bekommen wird, sei nicht einfach nur ein Bild, es sei ein neues Weltbild, kündigt der NASA-Chefastronom an.