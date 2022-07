NASA veröffentlicht "Teaser"-Bild von James-Webb-Teleskop

Die schwächsten Objekte in diesem Bild sind laut der Forscherin Jane Rigby jene Arten von schwachen Galaxien, die Webb in seinem ersten Jahr seines wissenschaftlichen Betriebs untersuchen wird.

Die NASA hat diese Woche ein neues Bild von James Webb veröffentlicht, das als Vorgeschmack auf das kommende erste große Foto am 12. Juli dienen soll. Zu sehen sind Sterne, die dunkle Punkte im Zentrum aufweisen. Die anderen hellen Objekte sind Galaxien.

Der FGS-Schnappschuss war Teil eines erfolgreich absolvierten Tests, der mehrere Monate Vorbereitungszeit in Anspruch genommen hat. Ziel des Tests war es, einen Stern zu fixieren und zu überprüfen, wie gut sich das Weltraumteleskop im Flug zur Seite zu drehen kann.

Exoplaneten und Galaxien aufspüren

Das nun veröffentlichte Teaser-Bild von Sternen und Galaxien ist der Agentur zufolge ein „verlockender Einblick“ in das, was die wissenschaftlichen Instrumente des Teleskops in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren noch enthüllen werden. Generell verfolgt das Webb die Aufgabe, das frühe Universum zu erkunden, Exoplaneten und Galaxien aufzuspüren und Geheimnisse des Weltraums zu enthüllen.