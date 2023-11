Saudi-Arabien will spektakuläre Wolkenkratzer in der Wüste bauen

Saudi-Arabien plant sein nächstes spektakuläres Bauprojekt in der Wüste. Im Mittelpunkt von Epicon stehen 2 futuristisch anmutende Türme, die an eine Fata Morgana erinnern sollen. Errichtet werden sie am Golf von Akaba an der Nordspitze des Roten Meeres im Rahmen des Mega-Projekts NEOM, dessen Teil auch die Bandstadt The Line ist.

Das kleinere Gebäude soll 225, das größere 275 Meter hoch werden, wie es von NEOM heißt. Im Inneren soll ein Luxushotel eingerichtet werden, inklusive Poolterrasse, Fitnessstudio, Arbeitsbereiche und Lounges.