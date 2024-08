Mit diesen Fotos will Saudi-Arabien beweisen, dass NEOM real ist

Mit Millionen an Fotos und Videos will man Kritikern entgegnen. Gleichzeitig sollen damit Investoren beruhigt werden.

Der Öffentlichkeit werden all diese Bilder nicht zur Verfügung gestellt. Sie dienen in erster Linie dazu, die Investoren zu beruhigen sowie neue Investoren anzulocken.

Die Bauvorhaben von Saudi-Arabien fallen in die Kategorie " Größenwahn ". Die geplanten NEOM-Städte zählen zu den verrücktesten Projekten , die je in Angriff genommen wurde. Die Pläne sind derart wahnsinnig, dass sie auch stark in der Kritik stehen. Zumeist lautet der Vorwurf: Das kann nicht funktionieren.

Ähnliche Bilder postet der NEOM-Projektleiter Giles Pendleton regelmäßig auf seinem LinkedIn-Account. Dort versorgt er seine Follower mit Updates rund um die Wüstenprojekte . Er will damit ebenfalls beweisen, dass etwa die 170 Kilometer lange Bandstadt " The Line " tatsächlich im Entstehen ist.

Zuletzt gab es Berichte, wonach Saudi-Arabien die Pläne für The Line massiv zurückgefahren hat. Anstatt der geplanten 9 Millionen soll die Stadt nur mehr 300.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben. Die geschätzten Kosten hätten das ursprünglich veranschlagte Budget um ein Vielfaches überschritten, so ein zentraler Grund.

Verrückte Fußballstadien geplant

Erst kürzlich hat Saudi-Arabien seine 11 Fußballstadien enthüllt, in denen 2034 die Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden soll. Eines davon soll sich auch in der Sci-Fi-Stadt "The Line" befinden. Damit das Stadion in der engen Linien-Stadt zumindest etwas Sonnenlicht erhascht, soll es in einer Höhe von 350 Metern gebaut werden.

➤ Mehr lesen: Saudi-Arabien plant irrwitziges Fußballstadion für "The Line"

Das Fußballstadion passt nahtlos in die Sci-Fi-Stadt, bei der sich das Leben zwischen zwei 500 Meter hohen Wolkenkratzern abspielen soll, die sich 170 Kilometer durch die Landschaft ziehen. Bis 2030 soll die Stadt allerdings nur gut 2 Kilometer lang sein.

Wo die 46.000 Besucher nach dem Match unterkommen sollen, ist unklar. Die 2034 mehr als unfertige Stadt dürfte mit den Menschenmassen wohl deutlich überfordert sein.

➤ Mehr lesen: Uni-Professor: "The Line ist völlig lächerlich und nutzlos"