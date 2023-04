Warum ein Zeckenbiss eine Fleischallergie auslösen kann

Menschen können auf eine Vielzahl von Stoffen allergisch reagieren. In seltenen Fällen können sie auch eine Allergie auf Fleisch entwickeln. Fleischallergien sind bisher noch wenig erforscht. An der FH Campus Wien wird nun versucht, durch die Identifizierung und Charakterisierung der Allergie auslösenden Moleküle (Allergene) besser zu verstehen, wie Fleischallergien entstehen können.

Wenige Betroffene

"Zugegeben, Allergien gegen Fleisch treten nicht sehr häufig auf, aber es gibt noch keine genauen Daten dazu", sagt Ines Swoboda, Leiterin des Kompetenzzentrums für Molecular Biotechnology der FH Campus Wien und Leiterin des Projekts "Immunantworten auf Fleischallergene". 3 bis 10 Prozent der Bevölkerung in der westlichen Welt sind von Nahrungsmittelallergien betroffen, von diesen weisen wiederum schätzungsweise 3 bis 10 Prozent eine Fleischallergie auf.

Fleischallergien können sich sehr unterschiedlich äußern, in den meisten Fällen sind Betroffene entweder gegen rotes oder weißes Fleisch allergisch, also gegen Fleisch von Säugetieren oder Geflügel. Manche leiden nur an leichten Symptomen, etwa Hautausschlägen. In anderen Fällen können auch Bauchschmerzen auftreten und sogar besonders schwere Symptome, etwa anaphylaktische Reaktionen, bei denen sofortige Hilfe notwendig sei, erklärt Swoboda.

Kreuzreaktive Allergene

In einem Vorgängerprojekt sind bereits einige Allergene identifiziert worden, die zu Fleischallergien führen können. "Die in dem Vorgängerprojekt generierten Daten haben uns gezeigt, dass es noch zusätzliche Allergene gibt. Genau mit diesen beschäftigen wir uns jetzt intensiver", sagt die Projektleiterin. Auf der Spur ist man dabei auch so genannten kreuzreaktiven Allergenen. Dabei handelt es sich um Inhaltsstoffe anderer tierischer Nahrungsmittel, etwa Fisch, Meeresfrüchte oder Insekten, die aufgrund ihrer molekularen Ähnlichkeit mit Fleischallergenen eine Allergie auf diese tierischen Nahrungsmittel auslösen können.

"Ein klassisches Beispiel für Kreuzreaktivität kommt aus dem respiratorischen Bereich", erklärt Swoboda: "Menschen mit einer Birkenpollenallergie reagieren manchmal auf Moleküle, die auch in Äpfeln oder Nüssen vorkommen."