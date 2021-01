Was WhatsApp künftig mit Facebook teilt

Verwirrung herrschte noch darüber, was WhatsApp nun genau mit Facebook teilt. Laut dem Unternehmen wollte man vor allem neuen Einnahmemöglichkeiten für Geschäfte schaffen. Mit WhatsApp-Shops können Käufe über "Facebook Business" abgewickelt werden. Dafür hat Facebook auch einen eigenen Bezahldienst, Facebook Pay.

EU-Regelung schiebt Riegel vor

In den USA ist der Austausch dieser Daten zwischen WhatsApp und Facebook ohne weiteres möglich. In der EU sieht das anders aus. Deshalb heißt es hierzulande auch in den Datenschutzrichtlinien: "Keine der Informationen, die WhatsApp (...) weitergibt, dürfen für die eigenen Zwecke der Facebook-Unternehmen verwendet werden". Das bedeutet, das Facebook zwar Daten von WhatsApp erhält, sie aber nicht dafür nutze kann, gezielte Werbung auszuspielen.