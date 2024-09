Die besten Gesundheits-Tracker für iOS und Android

Per Farbpalette zeigt uns MyHeart, ob der Blutdruck normal ist. In der Übersicht können wir uns durch die vergangenen Tage scrollen. Mit der Berichtsfunktion lassen sich Daten über Wochen, Monate und das Jahr als Diagramm darstellen. Eine Exportfunktion mit Zeitraum ermöglicht außerdem das Teilen der Daten, beispielsweise mit Ärztinnen und Ärzten.

Lose It

Eine der wohl wichtigsten Komponenten beim Thema Gesundheit sind Gewicht und damit einhergehend Ernährung. Wer etwas zu viel Hüftgold mitschleppt oder gerade am Aufbau von Muskelmasse arbeitet, will sich einen Überblick über Gewicht und Nahrungszufuhr verschaffen. Die App Lose It kombiniert einen Kalorien- und Nährstofftracker mit einem Gewichtstracker, um leichter an unser Ziel zu kommen.

In einem kurzen Onboarding können wir hinterlegen, ob wir eher an Gewichtsverlust oder an Fitnessaufbau interessiert sind. Haben wir unsere Startparamater hinterlegt, kann das Tracking bereits losgehen. Lose It berechnet unser Kalorienziel anhand der Angaben zum Wunschgewicht und aktuellem Gewicht.

Um das Kalorien- und Nährstofftracking zu erleichtern, bringt die App eine riesige Datenbank mit. Diese kann sowohl manuell als auch per Barcode nach dem richtigen Produkt oder Lebensmittel durchsucht werden. Im Dashboard erhalten wir eine Übersicht, wie viel wir konsumiert haben und was pro Tag noch möglich wäre.

Beim Körpergewicht können wir entweder über externe Geräte bzw. Apps oder manuell aktuelle Daten hinterlegen, um unseren Gewichtsfortschritt in Lose It zu verfolgen.

Lose It lässt sich eingeschränkt kostenlos für iOS und Android nutzen. Um alle Features freizuschalten ist ein Abonnement ab 9,99 Euro pro Monat erforderlich.