Wie Smartwatches für freie Spitalsbetten sorgen

Die Münchner Studie ist nicht die einzige ihrer Art. In New York etwa fanden Forscher heraus, dass die Apple Watch eine Corona-Erkrankung bis zu 7 Tage vor Ausbruch erster Symptome erkennen kann. Sie beobachteten 300 Personen aus dem Gesundheitssektor und konnten praktisch bei allen Erkrankten eine auffallende Abweichung der Herzfrequenz feststellen, die 7 bis 14 Tage nach der Diagnose wieder verschwanden. Wie das in München eingesetzte Withings-Modell „Scanwatch“ kann die aktuelle Apple Watch Series 6 neben einem EKG auch die Sauerstoffkonzentration im Blut messen.

Zyklus-Armband Ava

Andere Forschungsstudien inkludieren ein sensorisches Armband namens Ava. Es wurde eigentlich für den weiblichen Zyklus entwickelt, um über die Messung von Hauttemperatur, Ruhepuls, Herzfrequenz, Durchblutung und Atemfrequenz das günstigste Zeitfenster für eine Schwangerschaft zu erkennen. Im Rahmen einer Liechtensteiner Studie wird geprüft, ob es auch für die Früherkennung von COVID-19-Erkrankungen geeignet ist.

Ring mit Sensoren

Der finnische Hersteller Oura wiederum hat einen smarten Fingerring im Programm, der mit seinen Sensoren unter anderem die Körpertemperatur messen kann. Der Ring wird seit Monaten in einem Krankenhaus in San Francisco getestet, um COVID-19-Anzeichen wie Fieber schnell zu erkennen. Die Firma hat zudem seine 150.000 Kunden aufgerufen, ihre Daten Wissenschaftlern zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise hoffen sie einen Algorithmus entwickeln zu können, der künftig beim Verdacht einer Erkrankung automatisch Alarm schlägt.