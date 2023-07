Wieso die Blutzuckermessung per Smartwatch auf sich warten lässt

Der Glukosespiegel wird entweder mit einer Blutprobe gemessen, die durch einen Stich in den Finger entnommen wird, oder mithilfe eines Sensors. Letzterer ist als sogenanntes "Continuous Glucose Monitoring" (kurz CGM) bekannt. Der CGM-Sensor wird unter die Haut eingeführt und misst den Glukosegehalt in der zwischenzellulären Flüssigkeit des Körpers. Er muss alle paar Tage gewechselt werden.

Diabetiker*innen waren jahrelang auf eine Messung per Stich in den Finger angewiesen. Heute gibt es zumindest Sensoren, die mehrere Tage bis Wochen auf der Haut verweilen.

„Nur 90 Milligramm pro Deziliter, das ist ein relativ kleiner Wert. Andere Komponenten sind durchaus deutlicher vorhanden: Wasser, Eiweiß, usw.“, erklärt Thomas in Bezug auf die Konzentration von Glukose im Blut. Andere Stoffe würden das Signal des Zuckers überlagern. Es ergäbe sich ein ungünstiges Signal-Rausch-Verhältnis , egal welche physikalische Methode bei der Messung zum Einsatz komme. „Die Frage ist immer, ob dieses Absorptionsverhalten dazu in der Lage ist, mir einen Wert zu liefern, der für die therapeutische Anwendung sinnvoll ist. Messen kann man vieles, es muss aber eben die nötige Genauigkeit aufweisen“, so der Experte.

Die zweite Möglichkeit, Blutzucker nicht-invasiv zu messen, ist die sogenannte Spektroskopie . Dabei wird Licht in den Körper eingestrahlt, um eine bestimmte Metrik zu messen. „Wenn man Licht auf eine Oberfläche schickt, wird ein Teil des Lichtes zurückgeworfen, ein anderer Teil wird absorbiert“, erklärt Andreas Thomas , Experte für Diabetestechnologie, das Verfahren. „Aus diesem Absorptionsverhalten des Lichts kann man Komponenten in einem Stoff feststellen. Man bekommt einen Fingerabdruck der Bestandteile, die da drin enthalten sind“.

Und eine Messung ist in der Theorie durchaus möglich. Glukose kann, ohne Blut abzuzapfen oder einen Sensor unter der Haut zu platzieren, mit 2 Methoden ermittelt werden. Erstens über Tränenflüssigkeit. Diesen Ansatz verfolgte Google mehrere Jahre. Der Techkonzern arbeitete an Glukose-messenden Linsen , die Entwicklung des Produktes stellte es allerdings 2018 ein.

Wenn Diabetespatient*innen so von der Technologie profitieren würden, wieso sind Konzerne dem Wunsch noch nicht nachgekommen? Immerhin wäre das Vorhaben lukrativ. Weltweit leiden laut Schätzungen von Gesundheitsorganisationen rund 550 Millionen Menschen an Diabetes.

Hürden bei Kosten, Größe und Umweltverträglichkeit

Kann eine solche Genauigkeit überhaupt gewährleistet werden? Ja, meint Experte Thomas. Es gäbe bereits hochsensible Sensoren am Markt, die in der Lage seien, das Signal des Blutzuckers von jenem anderer Substanzen zu unterscheiden – etwa in der Weltraumtechnologie. Diese ließen sich sogar auf eine Smartwatch packen. „Das Problem dabei ist, dass die in einem Preissegment liegen, das keine Kasse zahlen wird“, gibt Thomas zu bedenken.

Es gibt auch günstigere Sensoren, diese sind allerdings deutlich größer. Damit so ein Sensor darin Platz findet, bräuchte es Smartwatches, die wuchtiger und unhandlicher sind als derzeit übliche Modelle. Aktuelle Fertigungsmethoden für kleine Hochleistungssensoren sind noch zu aufwendig, um eine günstige Massenproduktion zu ermöglichen.

Schließlich müsse auch die Umweltverträglichkeit mitgedacht werden. Laut dem Experten könnten in der Mikroelektronik nicht einfach alle Materialien ohne Weiteres verwendet werden. Viele seien giftig und damit für den Einsatz in einem Medizinprodukt ungeeignet.

